D'abord, ils rappellent ce que la voyante avait dit au docteur, que la musique l'amènerait à retrouver son père. Et, c'est bel et bien après que Jacob se soit emporté contre un automobiliste qui écoutait sa musique trop forte qu'il a remarqué l'homme dans la voiture.

Dans l'épisode de jeudi dernier de STAT , les téléspectateurs ont pu assister aux retrouvailles de Jacob et son père.

Ce n'est pas tout. Certains se sont demandés comment le jeune homme avait fait pour reconnaître son père. Au-delà des souvenirs, l'urgentologue transportait avec lui une photo de son géniteur. Il était très jeune sur cette image, mais Jacob l'aurait tellement étudiée qu'il ne serait pas étonnant que celle-ci l'ait aidée à identifier son papa.

Ce sont de bonnes réflexions, mais certains sont allés très loin dans leurs recherches. Ils ont constaté que la plaque d'immatriculation de l'homme contre qui Jacob s’emporte était la même que celui du véhicule que conduisait son père lorsqu'il a eu une collision avec Emmanuelle dans le stationnement de l'hôpital, soit C06 CAJ.

Les Colombo du web s'imaginent que, peut-être, le mélomane irrespectueux était un agent des Services Secrets qui traquait le père de Jacob, mais on penche beaucoup plus vers l’hypothèse des contraintes de tournage. De fausses plaques d'immatriculation sont certainement utilisées dans ce genre de cas et la même peut être recyclée à l'écran. La production ne s'imaginait certainement pas que les téléspectateurs se transformeraient en détectives privés... Ne sous-estimons jamais un télévore déterminé!

Mais, qui sait, peut-être que les téléspectateurs auraient un coup d'avance sur la production...