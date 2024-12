Star Académie : Voici pourquoi l'Académie se trouve à Montréal cette année

Cette semaine, TVA et Productions Déferlantes confirmaient l'emplacement de la nouvelle académie, que fréquenteront les nouveaux candidats de Star Académie à partir de cet hiver.

De manière assez surprenante, cet emplacement diffère largement de tout ce qui avait été vu auparavant, en ayant pignon sur rue à Montréal.

Voyez une photo de l'endroit ici.

En entrevue, nous en avons profité pour en discuter avec le producteur de l'émission, Jean-Philippe Dion, qui assurera aussi l'animation des grands variétés lors de la compétition de chant. Celui-ci nous explique pourquoi le choix s'est porté sur cet emplacement.

« C'est sûr que le côté pratico-pratique est vraiment là. Les candidats ne vont pas avoir à faire une heure et demie d'autobus après avoir fini le tournage, après le variété, bien fatigués de commencer le post-mortem du directeur à 11 h 30, minuit. Ils vont vraiment gagner beaucoup en temps de dodo, en sommeil. »

Il poursuit : « Ici aussi, on trouvait ça le fun de leur faire vivre une espèce de frénésie de la ville. En discussion avec l'équipe, on réalisait que tu n'as pas vraiment le choix quand tu veux percer dans ce milieu-là de venir un peu goûter à la ville de Montréal. C'est souvent là que les auditions vont se passer. C'est là que les shows sont montés. Les télés majoritairement sont là. Après ça, c'est un choix comme artiste de vivre en région et de faire le trajet. On avait envie de leur faire goûter à l'effervescence de la ville de Montréal. »

Le producteur nous confirme en outre qu'il n'y a aucun des candidats qui habitent la ville de Montréal cette année. Ils sont tous de la banlieue ou de régions plus éloignées.

J'avais hâte de voir leur perception par rapport à l'idée de venir vivre à Montréal. Ils étaient super excités et heureux.

Par ailleurs, le producteur nous confirme que le loft qui a été loué, très vaste, pourra accueillir autant les chambres des académiciennes et académiciens que les studios de pratique et tout l'espace de vie.

C'est très grand. Ils ont une vue incroyable sur le pont, sur la montagne, le Mont-Royal. C'est super beau.

Nous avons bien hâte de découvrir cette nouvelle Académie. Et vous?

Voici les rendez-vous d'écoute pour Star Académie cet hiver :