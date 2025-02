Star Académie : Une fin de soirée difficile pour Léo : « Ça a été un choc »

C'est un Léo visiblement triste avec qui nous nous sommes entretenus lundi, suite à sa défaite à Star Académie.

Le jeune académicien de Lévis ne pouvait cacher sa grande déception. « Toute la semaine, en fait, Joël, Albert et moi, on s'est préparés tous les trois ensemble qu'un de nous allait quitter. Donc, c'est sûr qu'on avait une petite préparation mentale de faite, mais ce n'est jamais comme quand ça arrive pour vrai. »

Ça a été un choc parce que l'académie, ça a été ma vie pendant trois semaines, une vie assez intense, chargée, tout ça. Donc, là, quand ça s'est juste arrêté d'un coup, ce n'est pas facile et on ne s'en attend jamais. Ce n'est pas très plaisant.

Il admet avoir eu une fin de soirée difficile : « C'était un mélange de beaucoup d'émotions. »

Il ajoute : « Je suis très content pour Albert et Joël, ça c'est sûr, mais je trouve ça difficile de quitter cette belle gang-là, ces belles opportunités-là, mais il va y en avoir d'autres après. »

Léo se dit content de sa performance de dimanche soir. « J'ai eu beaucoup de fun pendant la performance. J'étais bien sur scène et j'étais satisfait. » Il cherche à comprendre pourquoi il a été éliminé, mais ne voit pas de réponses évidentes pour le moment.

Il faut dire que Léo a reçu une vague d'amour immense suite à son élimination et plusieurs croient qu'il n'aurait jamais dû quitter l'académie et que les professeurs ont fait le mauvais choix en sélectionnant Albert plutôt que lui. D'ailleurs, nous avons parlé de favoritisme avec Léo : lisez ce qu'il nous a confié ici.

Léo, Albert et Joël ont développé une superbe complicité lors de cette dernière semaine. D'ailleurs, son moment préféré passé à l'académie en est un moins grandiose qu'on pourrait penser. « Je repense à un moment que j'ai vécu avec Joël. Je ne sais pas ce qu'on disait, mais on faisait juste rire. Puis on jouait avec les caméras aussi. J'ai eu bien de fun avec Joël. Ce sont de beaux liens que j'ai développés à l'académie. »

Parmi les choses plus difficiles, Léo mentionne ceci : « Ça peut être challengeant d'habiter avec 13 autres personnes constamment, de vivre avec eux. On est des personnes très différentes, donc des fois, ça peut être plus difficile, puis ce sont dans ces moments-là que tu t'ennuies beaucoup de tes proches. Mais j'y suis arrivé quand même, puis je suis content de mon aventure. »

Léo souhaite poursuivre son rêve de comédies musicales. « On va y aller tranquillement dans les prochains jours. Mais après ça, c'est sûr que je vais travailler fort pour que je sois de la partie dans ce milieu-là, dans le milieu musical. J'aime beaucoup le théâtre musical et j'aimerais faire ma place dans le monde de la comédie musicale au Québec. »

On lui souhaite de tout coeur!