Star Académie : Si la tendance se maintient, ce sera une victoire écrasante pour....

Chaque semaine, nous faisions un petit tour d'horizon des réseaux sociaux afin de savoir quel candidat de Star Académie était le préféré des internautes et donc qui remporterait, cette semaine-là, le vote du public. Le résultat était toujours assez cohérent avec le dénouement.

Nous nous sommes donc prêtés au même exercice afin de découvrir qui sera la gagnante de cette édition de Star Académie.

Et puis, si notre étude (très, très peu scientifique) s'avère exacte, Mia remportera haut la main. Son nom est d'ailleurs cité au moins deux fois plus que celui de son adversaire, Katrine. Reste que cette dernière représente certainement la compétitrice la plus féroce que la jeune Mia aurait pu obtenir!

Bien que Mia a été sauvée par le public deux fois plutôt qu'une, elle ne semble pas trop se douter de l'amour des gens envers elle et de sa victoire presque assurée. Nous avons bien hâte de découvrir sa réaction dimanche soir.

Notons ici, par contre, que si notre analyse très, très peu scientifique s'avère inexacte et que Katrine l'emporte, nous serons tout aussi heureux de la voir triompher puisqu'elle aussi possède un talent exceptionnel!

Précisons que Katrine a reçu une critique récurrente au cours des derniers jours, un commentaire qu'on faisait souvent aux artistes de La voix. Apprenez-en plus ici.

Rappelons que le prix que la gagnante de Star Académie remportera s'élève à 100 000 $. Elle signera aussi un contrat d'enregistrement avec Musicor.