Une critique souvent formulée à La voix revient hanter une des finalistes de Star Académie

Chaque fois que La voix entrait en ondes, il y avait des internautes qui se plaignaient du fait que des chanteurs avaient plus d'expérience que les autres dans le monde de la musique et que donc, ils ne méritaient pas autant de remporter la compétition que d'autres, plus débutants.

Katrine Sansregret, l'une des deux finalistes de Star Académie 2025, est victime du même genre de commentaires sur les réseaux sociaux cette semaine.

Comme celle-ci a chanté l'une de ses compositions la semaine dernière lors du variété, de nombreux téléspectateurs ont alors constaté que la jeune femme avait déjà une carrière florissante en musique. Sa chanson « Minable » a fait l'objet d'un vidéoclip (que vous pouvez voir au bas de l'article) et elle fait partie du groupe Classe moyenne, dont la pièce éponyme connaît un succès épatant à la radio. La pièce (que tous les fans des Colocs et des Cowboys fringants adoreront!) a été écoutée près de 650 000 fois sur Spotify. Katrine a aussi participé à La voix Junior alors qu'elle n'avait que 11 ans. Voyez une photo (trop mignonne) de son passage ici.

Mais est-ce que Katrine est moins méritante du titre de gagnante de Star Académie que Mia parce qu'elle a plus d'expérience? De notre côté, nous croyons que les deux jeunes femmes sont autant méritantes de la bourse de 100 000 $ et du contrat d'enregistrement avec l'étiquette Musicor. Du haut de ses 20 ans, Katrine a, oui, plus de cordes à son arc que Mia, qui n'a toujours pas terminé son secondaire, mais elle serait peut-être davantage prête à créer un album complet, ayant déjà quelques chansons en banque.

Malgré tout, on reste convaincu que Mia sera couronnée championne ce dimanche. L'adolescente de 16 ans a impressionné le Québec en entier cette saison, gardant toujours le sourire, même dans les situations de stress et de fatigue.

Les deux finalistes de Star Académie 2025 méritent certainement leur place au sommet. Le fait que, cette année, la finale soit non-genrée - donc permet à deux filles de s'affronter - apporte une forme d'équité vraiment bienvenue.

On souhaite autant à Mia que Katrine de s'amuser lors de cette grande finale et de profiter de ce moment qui ne repassera pas. Précisons que Krystel Mongeau, gagnante de Star Académie 2022, participera à cette dernière de la saison, aux côtés de l'artiste international Calum Scott et de Garou, qui interprètera quelques-uns de ses plus grands succès en plus de présenter une nouvelle chanson au public. C'est à ne pas manquer dimanche soir dès 19 h à TVA.

*Plus que jamais, n'oubliez pas de programmer l'émission tout de suite après le variété pour ne pas manquer l'annonce de la gagnante et sa réaction.