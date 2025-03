Star Académie prépare un hommage à ce grand disparu et vous ne serez pas déçu!

Nous avons eu la chance de nous entretenir avec Jean-Philippe Dion récemment et ce dernier nous a confié que son équipe de Star Académie et lui préparaient plusieurs numéros d'envergure d'ici la fin de la saison, qui approche à grands pas. Précisons qu'il ne reste plus qu'un seul variété conventionnel avant un changement important. Les détails ici.

Ainsi, il nous a révélé que, lors de la phase finale de la compétition, nous aurons droit à un hommage à Jean-Pierre Ferland, décédé au printemps 2024. On peut s'attendre à entendre des chansons telles que « Le petit roi », Je reviens chez nous », « Un peu plus haut, un peu plus loin », « T'es mon amour, t'es ma maîtresse » et, évidemment, « Une chance qu'on s'a ».

L'animateur et producteur nous a aussi confirmé que les Académiciens toujours dans l’aventure auront la chance de chanter dans un numéro symphonique avec l'Orchestre Métropolitain, dirigé par Yannick Nézet-Séguin.

Du côté des stars internationales, notons aussi Calum Scott, auteur-compositeur-interprète britannique, derrière l'immense succès « You are the reason ».

Nous sommes impatients de découvrir ces numéros flamboyants que prépare l’équipe de Star Académie.

Ce dimanche, Bruno Pelletier, Natasha St-Pier, William Cloutier et la troupe du spectacle We Will Rock You monteront sur la scène des studios Mels.

Les variétés de Star Académie sont diffusés les dimanches soirs à 19 h sur les ondes de TVA.