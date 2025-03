Star Académie : Plus qu'un seul variété conventionnel avant un changement important

Le variété de dimanche prochain (le 16 mars) sera le dernier dans sa forme conventionnelle.

« Après ça, on tombe dans la phase finale », nous expliquait récemment Jean-Philippe Dion.

Il va y avoir aussi un changement important qui va arriver. On va annoncer ça dans les prochaines semaines pour les candidats.

Ainsi, la prochaine séquence sera quart de finale (23 mars), demi-finale (30 mars) et grande finale (6 avril).

« Évidemment, même nous, on ne sait pas qui va se rendre en finale parce qu'ayant des évaluations genrées, on n'a aucune idée de ce qui va arriver. On va écrire l'histoire au fur et à mesure en même temps que tout le monde. Ça va être vraiment le fun », indique le producteur et animateur.

Précisons que, pour le moment, il reste quatre filles et trois garçons à l'académie. Deux filles et deux gars sont en danger. Découvrez les tendances des votes ici.

Jean-Philippe Dion avoue s'être beaucoup attaché aux candidats cette année. « C'est comme devenu des amis », avoue-t-il. « Je vois beaucoup plus les académiciens dans ma vie en ce moment que ma propre famille. »

Même que, à l'élimination de Léo, c'était tellement crève-cœur, Albert pleurait tellement, que je pense que c'est la seule fois de ma carrière que j'ai perdu le contrôle de mes émotions en ondes.

Il ajoute : « Je suis vraiment habitué à La vraie nature - tout le monde me dit que je ne pleure jamais - de rester "groundé". Mais, là, j'ai perdu le contrôle. Tu vois du monde avoir de la peine à côté de toi, je ne peux pas rester de glace, même si mon rôle, c'est de garder mon sang-froid. J'ai compris ce dimanche-là que je suis vraiment tombé en amour avec cette gang-là. Je les aime. Je veux leur bien. Je veux que ce soit beau pour la suite de leur carrière. »

