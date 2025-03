Star Académie : L'aventure d'Albert et Victoria n'est pas encore terminée

Albert et Victoria ont été éliminés de Star Académie dimanche.

Par contre, contrairement aux autres candidats évincés cette saison, les deux demi-finalistes ne retournent pas immédiatement chez eux.

« Je vais être à l'hôtel toute la semaine, bien occupé », nous disait d'abord Albert.

« Au début, on dirait que j'appréhendais un peu cette semaine-là parce qu'on n'avait pas le temps de revenir à nos choses », précisait Victoria. « En même temps, c'est comme un retour progressif, donc, ça fesse peut-être un peu moins fort. On a moins un gros vide tout de suite. Aujourd'hui, c'est une journée remplie d'entrevues. Demain, on retourne à l'académie. Après, on a les répétitions parce qu'on fait tous partie du show dimanche. »

« Je ne sais pas si j'ai le goût d'être replongé à 14 dans l'académie maintenant », nous confiait Albert. « J'aurais pris peut-être une semaine dehors. Mais, je suis content de pouvoir retourner à l'académie au moins une dernière fois. De dire au revoir. »

Les deux exclus avouent être exténués. « La fatigue est là. [...] On est tous brisés. Mais en même temps, c'est tellement une expérience trippante. Tu ne veux pas que ça finisse », rapportait Albert.

« On dirait que la pression redescend aussi », disait Victoria. « On est tellement sur-stimulés depuis le début. Mais je ne peux pas me reposer tout de suite. On a encore un gros show à faire dimanche, puis on veut livrer de belles performances. Donc, on se reposera après! »

On souhaite à tous les Académiciens un mois d'avril sous le signe de la sieste.

