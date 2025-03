Emily Bégin a participé au débrifing de Garou dimanche soir.

Lorsqu'est venu le temps de décortiquer le numéro hommage à Jean-Pierre Ferland, la professeure de danse et de sport s'est dite époustouflée par le duo de Lara Fabian et Mia sur la chanson « Une chance qu'on s'a ».

J'avais juste le goût de te prendre dans mes bras et de te dire : "viens-t'en ici!" et c'est ça que Lara a fait en allant te chercher, en regardant tes petits doigts. Écoute, c'est un moment historique de Star Académie. Moi, je le vois comme ça.

Plus tard, elle ajoute : « "Une chance qu'on s'a" pour moi, c'est un moment dont on va se souvenir longtemps, et qu'on va regarder plusieurs fois sur les réseaux sociaux. »

Garou en a profité pour lancer des fleurs à la jeune Mia. « Tes instincts sont forts. On t'écoute pis on se dit "une chance qu'on t'a', pis une chance qu'on a la chance de t'écouter. »

Le directeur s'est aussi inquiété de la santé vocale de l'artiste. « J'entends des petits craquements puis je ne sais pas s'ils viennent de la fatigue, ou c'est la gestion de ce que t'as envie de donner, ou c'est l'émotion qui fait ça... »

Mia et sa consoeur Katrine se sont dites fatiguées et raquées, mais il leur reste encore de l'énergie et elles sont prêtes à attaquer la dernière semaine.

La grande finale de Star Académie 2025 aura lieu dimanche prochain à 19 h. En attendant, vous pourrez découvrir les quatre dernières quotidiennes de lundi à jeudi à 19 h 30 sur les ondes de TVA.