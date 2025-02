Star Académie : Laurence et Joël s'excusent à Garou après une intervention musclée

Mardi, Garou a été plutôt dur avec le duo des amis Laurence et Joël, qui, selon lui, manquait de sérieux dans leur approche de l'expérience Star Académie. Plus de détails ici.

Au lendemain de cette rencontre dans le bureau du directeur, les deux candidats ont demandé à reparler à Garou.

« On voulait s'excuser d'avoir paru comme deux clowns, ce n'est vraiment pas ça notre intention », indiquait d'abord Joël.

« J'ai repensé à tout ça, et je pense vraiment que j'ai compris le message, même si c'était pas le fun sur le coup, mais c'était vraiment, avec du recul, ça qu'on avait besoin, je pense, d'entendre », ajoutait-il.

Laurence enchaînait : « Moi, ça m'a fait full de peine hier, parce que j'étais comme : je ne veux pas que vous pensiez ça, et qu'on est venu ici pour me niaiser, surtout que j'ai été sauvée par vous. Mon dernier but, c'était de vous décevoir le lendemain. »

Garou réplique : « Des fois, je vais être dur avec vous autres. Faut faire comme : "Hey, wake up! Vous êtes là, c'est votre moment! Travaillez quelque chose d'extraordinaire que personne n'est capable de faire". »

Il les a encouragés à mettre leur complicité à profit afin de livrer un duo exceptionnel. Rappelons que les deux amis devront interpréter la pièce « Shallow », originalement chantée par Bradley Cooper et Lady Gaga, dimanche.

Avouons-le, nous sommes très intrigués de découvrir le résultat lors du prochain variété!