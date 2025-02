Garou se fâche à Star Académie et le public réagit

Les deux candidats, qui sont devenus amis dès la première journée de l'aventure, ont rapidement décidé de travailler en duo en interprétant « Islands in the Stream » de Kenny Rogers et Dolly Parton. Les deux académiciens se sont présentés devant les professeurs avec des chapeaux loufoques et une attitude désinvolte. Les professeurs leur ont fait comprendre que ce n'était peut-être pas la place pour cela, mais le mal était fait...

« Comment dire? C'est dur d'être plus déçu que ça! Qu'est-ce que vous êtes venus faire ici, à Star Académie? Je me pose la question, pour vrai. Je veux bien le petit côté ludique, plaisir, ça vous tient ensemble, c'est beau et c'est génial entre vous, mais êtes-vous venus pour travailler? », a lancé Garou, avant d'ajouter « Si vous allez faire les clowns de même, devant 1 million de personnes, le monde va faire comme "qu'est-ce qu'ils font là eux autres?" Ça n'a pas rapport. J'ai l'impression Laurence que dimanche, on t'a sauvée et tu n'as pas honoré ça. »

Les téléspectateurs ont réagi en quantité. Si certains estiment que Garou a été un peu trop dur, la plupart des gens trouvent que cette intervention musclée était tout à fait nécessaire :

« Ouf , Garou n a pas mâché ses mots envers Joël et Laurence mais c était 1000 % mérité ! C est Star Académie , pas la maternelle ! C est correct d avoir du fun mais il faut savoir quand être sérieux dans la vie ! Laurence n a plus de passe droit »

« Si Joël et Laurence sont en mesure de mettre le focus sur leur complicité et d'être sérieux dans leur travail cette semaine, nous aurons clairement une belle prestation de leur part dimanche. 🙏 Autant qu'ils ont un côté "clown", cette expérience les aidera énormément à sortir de cette coquille, cette zone de confort dans laquelle ils se trouvent. Tous les deux ont du talent mais manque énormément de confiance en soi et ça joue contre eux dans l'aventure... »

« Pour une fois je suis fière et d'accord des commentaires de Garou à l'égard de Laurence et Joël, Star Académie n'est pas un terrain jeu, quand il est temps de travailler faut travailler, ces jeunes ne se rendent pas compte de la chance inouïe qu'ils ont de d'avoir des guides compétents qui sont là pour les propulsé vers une carrière florissante. à date je ne crois pas que Laurence fasse long feu, déjà qu'elle a eu droit à un passe droit, vas falloir qu'elle démontre un sérieux intérêt à travailler. »

« Il était temps de leur parler dans la face »

« Garou a été super bête avec Laurence et Joël, voir méchant ouff. 😡Y a une façon de dire les choses sans blesser et dénigrer »

« Joël et Laurence, ils ont du pain sur la planche mais ils vont nous surprendre dimanche »

« J'ai bien aimé la franchise De Garou , il a dit tout haut ce que des gens de mon entourage pensent depuis le début de Laurence . Et voila la frustration de bien des gens lorsqu'elle a été sauvé par les profs dimanche. Chapeau Garou ! Tout peut être dit , mais c'est la façon de le dire qui est respectueux. »

Nous avons bien hâte de découvrir ce que donneront les deux duos, Katrine et Loïc et Laurence et Joël, lors du variété de ce dimanche, où l'on retrouvera aussi Roxane Bruneau, 2Frères, Éléonore Lagacé et Barbara Pravi.

