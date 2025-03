Star Académie : Emily et Pierre sont l'objet de critiques pour une raison bien précise

Lors du dernier variété de Star Académie, Mia et Katrine ont été élues finalistes officielles de Star Académie 2025.

Lorsque le nom de Katrine a été annoncé par Lara Fabian, les visages de Pierre Lapointe et Emily Bégin ont été montrés à la caméra et ceux-ci avaient l'air très peu emballés par le dévoilement.

On s'imagine bien que les deux professeurs, très attachés à leurs élèves, n'étaient pas réellement déçus par la nomination de Katrine, mais c'est certainement l'impression qu'ils ont donné à de nombreux téléspectateurs, qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux.

Garou a répété régulièrement lors de ses débriefings que les Académiciens devaient toujours se rappeler qu'ils avaient toujours une caméra braquée sur eux et de faire attention à leurs mimiques et expressions. Pierre et Emily, peut-être distraits, auraient peut-être dû écouter les bons conseils du directeur pour éviter ces reproches du public.

Précisons que, outre quelques internautes qui se sont dits déçus pour Victoria, le public a semblé généralement satisfait de l'identité des deux finalistes. Même Josélito Michaud déclarait en début de soirée que Mia et Katrine devaient être les gagnantes de cette demi-finale. L'ex-directeur a eu du flair! Celui-ci s'exprimait aussi la semaine dernière sur la sévérité du corps professoral et le comportement de certains Académiciens. Lisez le tout ici.