Spectaculaire et bouleversant Roy Dupuis

C'est dans un état de totale torpeur que l'on retrouve le personnage de Christophe L'Allier, pour l'ultime saison d'À coeur battant de l'autrice Danielle Trottier.

Troublé par les révélations sur son enfance et les discussions qu'il a eues à ce sujet avec sa mère, le bon Christophe ne peut plus composer avec sa propre existence. Aider son prochain, sa vocation depuis des années, deviendra presque impossible. Vous découvrirez un homme meurtri, balafré et honteux.

Alors que Roy Dupuis incarnait depuis quelques saisons un personnage flegmatique et empathique, c'est un nouvel homme qu'il nous présente en ce début d'ultime saison. En proie à une rechute d'une dépendance à l'alcool, triste, vaincu et violent, voilà le rôle que Roy Dupuis a eu à interpréter cette saison.

S'il n'a plus de preuve de son talent à donner depuis des années, Roy Dupuis s'impose comme spectaculaire et bouleversant dans les premières scènes que vous verrez et qui ne manqueront pas de vous faire mal au coeur. Ces scènes n'ont certainement pas dû être faciles à tourner pour l'acteur, qui s'assure de laisser sa marque. Comme on le sait, le comédien a récemment indiqué que ce pouvait être son dernier projet télévisuel. Nous espérons qu'il change d'idée dans les prochaines années...

Dans ce contexte difficile, Christophe L'Allier pourra compter sur l'aide de son bon ami Frédéric Lauzon, joué par le tout aussi formidable Martin Dubreuil. Ensemble, ils vous offriront des moments intenses et mémorables de télévision. Comme on le sait, Frédéric se retrouve lui-même dans une situation de violence conjugale, sous le joug d'une conjointe jalouse et possessive, jouée par Chanel Mings.

Les premiers épisodes vous permettront aussi de découvrir une nouvelle intrigue, impliquant la comédienne Fabiola Aladin. Elle prête ses traits à une femme aux prises avec des troubles alimentaires. Les raisons expliquant son comportement destructeur vous surprendront.

Il faudra donc s'assurer d'être au rendez-vous pour ces derniers épisodes, qui promettent de sensibiliser autant que d'émouvoir. Espérons que l'autrice Danielle Trottier réserve un peu de bonheur à ses personnages principaux, qui en ont vu de toutes les couleurs dans les dernières années.

À coeur battant reprend ce mardi 10 septembre à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.

Voyez nos photos du visionnement de presse ci-dessous.