Sortez-moi d'ici : Le périple au Panama de Chloée Deblois a commencé sur une bien mauvaise nouvelle

En marge de son élimination à Sortez-moi d'ici, nous nous sommes entretenus avec la sympathique animatrice Chloée Deblois, qui porte un regard positif sur son aventure au Panama, qui a toutefois mal commencé.

En entrevue, elle nous confirme être arrivée sur place plusieurs jours avant le début du tournage, mais sur une mauvaise nouvelle qui a quelque peu chamboulé ses plans touristiques.

« Je ne pense pas que je l'ai déjà conté, mais moi, j'arrivais vraiment tôt au Panama, pis c'était bien correct comme ça, parce que je voulais travailler un peu, vider tout ce que j'avais à faire avant. L'affaire, c'est que j'ai perdu ma valise en me rendant au Panama. À l'aéroport, ils ont perdu mes bagages, et dans ce bagage-là, dans le fond, il y avait mon look de gala d'entrée, ma robe, nos éléments qu'on avait le droit d'apporter avec nous. Alors, il y a une journée complète de congé que j'ai dû - quel gros devoir! - aller magasiner une valise complète au Panama », nous raconte-t-elle.

Elle poursuit : « Finalement, moi, je voulais full me reposer dans ma tête, j'étais comme "hey, je vais dormir 48 heures en ligne", parce que je savais qu'est-ce qui m'attendait. Finalement, une journée complète de magasinage, et la seconde où on finit notre journée de magasinage, on a un appel de l'aéroport qui avait trouvé ma valise. Donc, finalement, j'ai retrouvé ma valise. Mes journées avant n'ont pas été si reposantes que ça, finalement. »

C'est donc le look initial, concocté par Chloée, que vous avez pu voir au Gala de la jungle, une petite robe léopard accompagnée de talons roses vertigineux.

L'animatrice porte un regard de fierté sur son aventure, mais surtout, sur ce moment - aussi émouvant qu'inspirant - qu'elle a vécu dans la jungle, où elle a dû faire la paix avec son image : « Mon premier moment où j'ai pleuré, ça a été le premier soir au camp. J'ai parlé de mon acné à Brigitte Lafleur, ce segment-là, on le voit dans le premier épisode. On dirait que pour moi, j'appréhendais tellement le fait de passer à télé, pas de maquillage, avec de l'acné hormonale. On dirait que j'ai voulu le sortir de mon chest tout de suite en entrant. À partir de ce moment-là, c'est niaiseux, mais moi, ça m'a libérée d'en parler au monde autour de moi. De le dire, ça m'a libérée, ça m'a aidée dès le départ à lâcher prise sur mon image physique. Ça a été vraiment un moment très déterminant pour moi. »

Elle explique qu'une aide psychologique est disponible pour les campeurs, pour aborder les enjeux qu'ils pourraient vivre dans l'expérience : « On a des consultations avec une psychologue qui est payée par la production avant de faire l'aventure pour voir les choses qui nous challengent le plus. Moi, c'est vraiment là-dessus que je travaillais, le lâcher-prise de mon image. Honnêtement, ça a été la chose la plus bénéfique pour tout ça parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que je m'en fous. »

Vous retrouverez Chloée Deblois à Sucré salé cet été, comme chroniqueuse, alors qu'elle rencontrera des artistes qui l'inspirent. C'est à voir à compter du 23 mai, sur les ondes de TVA.

Sortez-moi d'ici se poursuit les dimanches à 19 h 30 sur les ondes de TVA.