Après tout le tourbillon qu'à été sa vie dans la première moitié de saison, on découvrait une Agnès (Noémie O'Farrell) plus recentrée depuis le retour des fêtes dans Sorcières. Depuis, les épisodes nous laissent d'abord constater qu'elle s'intéresse davantage aux méthodes de guérison alternatives, dont la wicca, la spiritualité sur laquelle se basait la commune où elle est née... Si c'est à première vue un bon signe, on apprend qu'il ne s'agit pas ici d'un intérêt sans conséquence. Puis, la découverte de Mathis (Guillaume Laurin) face à sa paternité nous laisse présager que l'avenir de la cadette ne sera pas tout rose.

En entrevue, les auteurs de la série ont abordé ce qu'ils réservaient aux personnages pour la suite de la première saison du téléroman et adressent aussi leur perception de la future maman. Germain Larochelle, d'abord, nous remet en contexte : « Agnès est dans une autre posture, elle est en santé, mais elle va quand même resombrer dans un tourbillon de petits mensonges, qui ne peuvent pas s’empêcher de devenir plus gros à chaque fois, parce qu'elle est quand même narcissique, un peu égocentrique. »

Il explique que les souvenirs qui lui viennent de plus en plus fréquemment et son désir de retrouver sa mère, Sandrine, nous feront découvrir une nouvelle facette de la coach de vie : « Ce qui est intéressant d’Agnès et qui va montrer un côté d’elle qu’on n’a pas vraiment exploré encore [...]. Ses blessures qui remontent à la surface vont l’amener à tisser des liens avec Joe (Céline Bonnier), qu’on n’a pas vraiment vues encore ensemble dans la série. Agnès va vraiment plonger au fond d’elle-même, mais sa vie personnelle va redevenir un vrai foutoir. »

Sa complice, Marie-Josée Ouellet appuie : « Je pense que c’est attendu des téléspectateurs, mais Agnès s’enlise tellement dans ses mensonges et dans ses sous-couches de mensonges qu’à un moment donné, on sait que la vérité revient au galop. On peut s’attendre à ce que ça brasse pour Agnès. » Elle ajoute aussi: « C’était important que les sœurs, ce qu’elles deviennent en vieillissant, soit un écho de ce qu’elles étaient plus jeunes. Agnès, c’est celle qui a eu un peu moins accès aux horreurs, mais c’était un peu l’enfant gâtée, la chouchou. Louise lui prédisait un don de guérison. C’est comme si elle portait ce don de faire le bien, c’est quelque chose qu’elle a transporté dans son bagage. Il y a une part de ça qui est un peu inconsciente, mais qui revient à la surface au fil de ses souvenirs. »

Dans le premier épisode de février, on voyait le personnage qu'interprète Noémie reprendre contact avec Élodie Parenteau (Julianne Côté), sa patiente qui avait été confinée au sous-sol de son bâtiment plusieurs jours. L'histoire s'était mal terminée, mettant la thérapeute dans une posture d'imposteur aux yeux de tous. L'autrice se porte à la défense de sa création en appuyant sur un mot, le « pourquoi ».

On ne peut pas qualifier Agnès de charlatan, elle a la réelle volonté de faire le bien à ses patients, elle ne veut pas en profiter. On va aussi découvrir pourquoi elle s’investit autant auprès de ses patients dans la deuxième moitié de saison et c’est là où la ligne va devenir mince et qu’elle peut basculer. Trop c’est comme pas assez et Agnès est là-dedans tout le temps.

Germain précise : « Quand on développait la série, Agnès était le personnage le plus complexe à définir. Une chose qui est sûre, c’est [que] ce n'est pas une charlatan, c’est une fille curieuse, intelligente et elle s’intéresse à tout. Mais sa curiosité et cet appétit-là vont l’amener à faire des erreurs. Elle est tellement à contre-courant, elle pense beaucoup à elle. On peut déjà le sentir, mais il y a un côté d’elle un peu "gourou" [...] »

On va construire une tangente avec elle, qui va devenir un peu extrême, qui va aller vers d’autres genres de pratiques et ça va être un peu son histoire au fil de la série complète.

Cette dernière révélation nous laisse tout ouïe. Agnès sera-t-elle tentée de raviver la prophétie? Lancera-t-elle une nouvelle secte? Voilà de bonnes pistes de réflexion...

