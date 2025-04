Sophie Bourgeois revient sur les confidences très personnelles qu'elle a faites à Si on s'aimait Célébrités

Dans le deuxième épisode de Si on s'aimait Célébrités, Sophie Bourgeois a fait des confidences étonnantes et extrêmement touchantes sur son passé.

« À 40 ans, je me suis séparée, j'ai été barmaid, j'ai consommé beaucoup d'alcool, je n'ai jamais fait de drogues dures, mais là j'avais des enfants et je n'étais plus capable de supporter le fait que j'étais entourée de gens qui faisaient de la MDMA et qu'il y avait des enfants dans le décor. Je partais dans l'auto et je pleurais. Je pleurais et je me disais, c'est terminé, ce n'est plus moi, ce n'est plus ma vie », a-t-elle notamment dit à son prétendant.

Lors du visionnement de presse de l'émission, Sophie nous disait ceci à propos de sa transparence dans l'émission.

Je le faisais comme ça ou je ne le faisais pas pantoute. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça de moi.

« Puis c'était comme si je me faisais un devoir pour, mettons, donner de l'espoir... Tu sais, moi, je viens d'un milieu socio-économique de classe moyenne basse-basse. Puis avec une maman monoparentale qui était barmaid », enchaîne-t-elle.

Je crois que quand les gens me voient dans la vie, ils se disent pas : "Oh mon Dieu, elle vient de la rue". On se dit pas ça quand on me voit. C'était conscient comme décision d'embarquer là-dedans puis de l'exposer. Pas pour attirer de la pitié, mais pour montrer que tu peux venir de là aussi puis sortir bachelière.

Elle ajoute : « Puis, moi, la fierté, c'est pas où je suis rendue, mais c'est d'où je pars. »

Sophie nous explique aussi sa décision de participer à l'émission. « Plus je vieillis, plus je reste dans mon confort, dans ma belle maison que je me suis construite, dans mon bois avec mes chevreuils, pis ma petite bisonne, avec mes canards [NDLR : la bisonne est la femelle du bison]. Fait que ça a comme fait : "Ok, go! Shake ça! Vas-y, sors!" »

« Autre chose aussi, c'est que j'ai des enfants jeunes qui monopolisent ma vie, pis deux parents malades, un qui souffre d'Alzheimer, pis l'autre de Parkinson, qui ont de grands, grands besoins. Ce qui fait que, tu sais, je me suis dit : "Hey, ça va me faire du bien. Je vais aller m'amuser trois jours semaine dans des activités travaillées par des recherchistes". Ça va être cool! On va avoir du fun. Pis après, je m'en vais voir Louise une fois par semaine », indique-t-elle. « L'aspect que c'est public, c'était moins intéressant pour moi. Ça me gênait. Mais en même temps, je me disais : "Ça va peut-être servir." »

Rappelons que Sophie a vécu beaucoup d'émotions au fil de cette aventure. Elle a même dû demander l'arrêt des tournages à un moment. Tous les détails ici.