Six nouveaux joueurs débarquent à mi-parcours dans L'Usine de peurs

Depuis deux semaines, les téléspectatrices et téléspectateurs peuvent découvrir une nouvelle production d'épouvante sur Crave, la téléréalité L'Usine de peurs, destinées à un public adolescent. Lisez nos impressions sur cette nouveauté ici.

Dans ce concept, l'animatrice Cocottee a invité plusieurs de ses ami.e.s créateurs de contenu à venir affronter une série de défis à thématique horrifique dans une usine désaffectée, dans l'espoir de gagner le grand prix de 20 000 $. Le résultat est aussi divertissant qu'amusant.

On apprend que six nouveaux participants débarqueront dans le jeu à mi-parcours.

Dans la première partie, Claudie Mercier, Farley, Flamby, Gab Gagnon, Lewis le fou, Maude Therrien, Willos et Zac Bull ont tous tenté d'affronter les épreuves avec courage. Voilà qu'Enola Bédard, Liliane Blanco-Binette, Mathieu Dufour, Michelle Furtado, Tai TL et Tommy-Lee Salvas feront leur entrée dans l'expérience.

En ce sens, les six derniers épisodes et un épisode spécial coulisses, permettant notamment de découvrir l'impressionnant travail derrière la construction des décors et la création des épreuves, seront disponibles sur Crave à compter du mercredi 14 octobre.

Dans cette deuxième partie, les joueuses et joueurs de L'usine de peurs devront traverser une série de nouveaux univers toujours plus inquiétants que les précédents. D'une mystérieuse crypte aux momies à une salle de surveillance où rôde un dangereux criminel, en passant par un souper des plus dégoûtants, chaque nouvelle pièce mettra à l'épreuve leur logique, leur courage et leur résistance au stress. Mêlant frissons, humour et moments complètement absurdes, la nuit se poursuit jusqu'à la levée du jour alors qu'il ne restera qu'un survivant.

L'Usine de peurs est une production d'Avanti-Toast, en collaboration avec Bell Média. La série est conçue par Avanti-Toast et par Simon Sachel, qui en signe également la réalisation, alors que la direction artistique est assurée par l'équipe créative Malefycia.

Composée de 12 épisodes de 30 minutes, la série est offerte en deux vagues sur Crave : les six premiers épisodes depuis le 30 septembre, puis les six derniers et l'émission spéciale des coulisses à compter du 14 octobre.