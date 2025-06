Simon Philibert aborde son arrivée officielle dans l'équipe de Salut Bonjour

Simon Philibert arrivait officiellement dans l'équipe de Salut Bonjour ce lundi. Il succède à Philippe-Vincent Foisy, qui anime maintenant le TVA Nouvelles du midi.

Bien qu'il s'agisse d'une étape importante dans sa carrière, Simon n'était pas particulièrement nerveux d'entrer en poste en début de semaine.

« [Pour le moment], j'ai l'impression d'être dans un autre remplacement d'été que j'ai fait pendant des années. Je vais peut-être le réaliser davantage quand toute l'équipe va être de retour à la rentrée et que ça va se poursuivre », indique-t-il.

« Je me sentais très bien », ajoute-t-il. « J'avais hâte de retrouver ce quart de travail et de retrouver l'équipe. J'adore travailler avec cette équipe-là! »

Et, qu'a-t-elle de si unique, cette équipe? « C'est dur à décrire, on dirait. Cette espèce d'esprit de famille, quand tu te lèves à 3-4 heures du matin pour aller travailler, il faut que tu aimes ça! »

Est-ce difficile pour Simon de se réveiller aux aurores? « Sincèrement, j'adore ce beat-là! Si tu m'avais demandé ça à l'université : "est-ce que tu aimes le beat matinal?" Je t'aurais dit : "pas du tout". J'étais quelqu'un qui travaillait ses travaux à l'université de soir, de nuit. J'ai toujours travaillé, depuis que je suis jeune, dans le domaine de l'événementiel et du spectacle. C'est le soir, la nuit, les fins de semaine. Mais il y a quelque chose de l'fun dans ce quart de travail-là. Moi, un coup de cadran et je me réveille le matin, je me lève, je n'ai pas de difficulté. C'est sûr que je ne te cacherais pas qu'il y a des matins plus difficiles que d'autres, mais je n'ai pas de difficulté à me lever à cette heure-là. J'aime ça. »

Il y a un petit côté spécial ou particulier à se lever en plein milieu de la nuit, puis de pouvoir réveiller les gens ou être avec eux dans leur routine du matin. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une connexion bien particulière avec le public le matin.

Jeudi soir, Simon a testé ses capacités d'adaptation à son nouvel horaire alors qu'il a assisté à la première de Chicago. « Je me suis couché à minuit et je me suis levé à 3h30. »

En plus d'être collaborateur à Salut Bonjour, Simon Philibert est producteur de spectacles à travers son entreprise, Groupe Embargo. Ces temps-ci, son équipe et lui travaillent sur C'est quoi ta toune?, qui sera présenté à l'Espace St-Denis du 1er au 9 août. D'ailleurs, les seules vacances qu'il aura cet été seront pour l'entrée en salles du spectacle musical, mis en scène par Joël Legendre. « Ça venait avec le deal de dire que je passais d'un [poste] à l'autre, du vendredi au lundi. J'ai fini le 20 juin à À vos affaires, puis j'ai recommencé le 23 à Salut Bonjour. Mais j'ai toujours aimé travailler l'été », indique-t-il.