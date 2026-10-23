Simon Morin s'est blessé sur le plateau d'Indéfendable

Nous avons récemment croisé l'acteur et chanteur Simon Morin, qui nous a parlé de son personnage, arrivé ce jeudi dans Indéfendable.

« Ça a tellement été une super cool journée de tournage avec Michel Laferrière. Il est tellement sweet! », nous mentionne-t-il d'abord.

Dans cette scène, Me Lapointe annonce à son client, Ben Brault, que son dossier pourrait être tombé entre de mauvaises mains puisqu'il se trouvait sur son ordinateur, qui a été volé. Le chanteur connu devient alors agressif et menace l'avocat en droit criminel.

« Durant le tournage, je me suis blessé, parce que j'étais vraiment choqué. Puis là, un moment donné, j'étais comme : "ok, il est dur, le bureau", parce que j'ai donné un bon coup de poing. Puis la réalisatrice, elle disait : "c'était le fun, veux-tu refaire ça?" »

Il lui a répondu d'un « oui » plus ou moins enthousiaste, puis la réalisatrice a remarqué sa main. « Elle me dit : "ok, tu saignes?!" Je dis : oui, mais ce n'est pas grave, c'est correct, ça fait partie de la réalité du tournage. »

Est-ce que c'est déjà la fin pour Ben Brault? Le reverra-t-on? Simon reste vague dans ses réponses et indique vouloir laisser planer un certain mystère, mais on en déduit que nous n'en avons pas fini avec ce personnage violent. Reviendra-t-il vers Me Lapointe ou ira-t-il plutôt vers un autre avocat du cabinet pour sa défense? Ou encore, poursuivra-t-il Lapointe en justice pour son erreur? C'est à suivre!

Indéfendable se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.