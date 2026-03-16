Simon brise le silence après un départ précipité à L'amour est dans le pré

La semaine dernière à L'amour est dans le pré, les téléspectateurs ont été invités à suivre l'histoire de Simon, l'un des prétendants de Nathan, qui a décidé de quitter l'aventure de façon prématurée, admettant qu'il voyait davantage l'agriculteur comme un ami que comme un potentiel amoureux.

Le fait qu'il ait choisi un moment loin des caméras pour annoncer la nouvelle à Nathan, au milieu de la nuit, n'a pas particulièrement plu à ce dernier, qui le préférait parmi ses trois visiteurs à la ferme.

L'enseignant en adaptation scolaire n'a pas commenté la situation sur ses réseaux sociaux avant dimanche soir, une semaine et demie plus tard. Voici ce qu'il a révélé à ses abonnés :

« Ça m’a pris plus d’un mois avant de faire le choix de me lancer dans cette aventure. Au départ, je ne voulais pas y participer. J’étais beaucoup trop intimidé par tout ce que ça allait impliquer. Évidemment que je voulais rencontrer enfin le bon partenaire. Celui avec qui je pourrais passer le reste de ma vie. Mais au-delà de cette rencontre, il fallait aussi tenir compte que plusieurs personnes allaient juger tes moindre gestes. Que ce « dating » n’allait pas être comme les autres. Donc, oui j’y ai beaucoup réfléchi.

Mais une petite voix dans ma tête me rappelait constamment: Et si je me lançais? Et si finalement je pouvais rencontrer la bonne personne? Et si cette occasion était la bonne? Et si ça marchait? Et si je sortais de ma zone de confort?

Je ne regrette aucunement de m’avoir écouté. J’ai eu l’occasion de rencontrer des personnes avec un grand cœur. Des gens qui m’ont fait du bien. Qui m’ont fait rire. Des gens avec qui j’ai eu des discussions sincères et vraies. Ce sont toutes des belles personnes, sans exception.

J’ai beaucoup appris sur le mode de vie des agriculteurs. Les heures de travail, les efforts à prendre soin des animaux et tous les compromis que cela implique. C’est un monde exigeant mais extraordinaire. Évidemment, j’ai réussi à sortir de ma zone de confort. Accepter de vivre des situations dans laquelle tu es vulnérable. Des situations qui ne te sont pas familières et qui te rendent parfois inconfortables. Mais tout ça m’a permis de grandir et de découvrir un autre côté de ma personnalité. »

Il conclut son message en remerciant toute l'équipe bienveillante de l'émission. Voyez sa publication au bas de l'article.

On souhaite de tout coeur à Simon de trouver l'homme qui fera battre son coeur!

Pour ce qui est de Nathan, il poursuit son aventure avec Jake, qui l'a charmé avec ses talents de chanteur et ses yeux brillants.

Rappelons que, la semaine dernière, c'est l'agriculteur Tommy qui faisait toute une volte-face. Ce revirement de situation a beaucoup fait réagir les téléspectateurs. Lisez le tout ici.

L'amour est dans le pré est diffusée les jeudis soirs à 20 h sur Noovo.