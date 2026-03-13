Des émotions partagées face au revirement de Tommy dans L'amour est dans le pré

Ce jeudi, dans L'amour est dans le pré, Tommy a mis un terme à son aventure avec Viky après avoir croisé Stéphanie, une fille qui s'était inscrite pour lui, mais qui avait dû se désister pour être au chevet de sa mère malade.

Leur histoire d'amour est tout aussi époustouflante que surprenante. Peu de temps après cette rencontre impromptue, il réalise que les sentiments qu'il avait en début de parcours pour elle ne s'étaient pas estompés.

La production a donc organisé des retrouvailles sous le regard des caméras et l'agriculteur a parlé d'un violent coup de foudre pour sa cowgirl.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs téléspectateurs sont complètement sous le charme de leur histoire d'amour alors que d'autres émettent des réserves, surtout en pensant au rejet qu'a dû subir Viky.

« Tellement triste pour Vicky 🙁 Mais quand j'ai vu Tommy et Stéphanie, j'ai compris! C'est réellement un coup de foudre, ça perce l'écran ❤️ »

« Tommy et Stephanie 🥰. WoW »

« Pauvre Vicky 💔 en même temps je ne peux pas m'empêcher de penser que Tommy est une personne intense qui a de fortes émotions et bien qu'il n'a pas l'air mal intentionné, il a le don de faire sentir toutes les femmes exceptionnelles. »

« Tommy et Stéphanie…. Un vrai coup de foudre 💘 »

« Stéphanie ressemble beaucoup à ses sœurs et on ressent qu'il y a vraiment quelque chose de beau entre les deux. »

« Pourquoi s’être rendu aussi loin avec Viky? Par son attitude, ses paroles, ses gestes affectueux, ses regards tendres il a créé entre lui et elle le scénario d’une relation possible et désirée. Quel gâchis … »

« De tout coeur avec Vicky. J'ai des doutes sur Tommy. Il semble avoir le coup de foudre facile, mais bon, je lui souhaite le bonheur. »

« Je suis partagée… je suis triste pour Vicky, c’est tellement inattendu… elle a du avoir tellement de peine … mais vu la raison pour laquelle Stephanie s’est désistée, je peux comprendre Tommy mais c’est vrai qu’il a le coup de foudre facile 🤣 »

« Déception totale..pauvre Viky de tout coeur avec elle.. »

De nombreuses personnes soulignent aussi que la chimie qui semblent vibrer entre Tommy et Stéphanie n'est certainement pas celle d'une première ni même d'une deuxième rencontre.

« C'est sure qu'ils se sont vus plusieurs fois ! »

« Jai de la difficulté à croire qu’ils se sont rencontrés par pur hasard lorsqu’ils ne s’y attendaient pas!…😳 »

« Ce que je me demande, on dirait jai misère à croire qui ne l'avait jamais vu avant???? En plus il dit qu'il c inscrit pour elle. Hummm elle affirme quelle lavait jamais vu avant mais c dur à croire »

« Et Stéphanie qui débarque à un événement où Tommy était… vraiment un hasard ? … j’ai des doutes. »

On suivra l'histoire d'amour de Tommy et celle des quatre autres agriculteurs dans les prochains épisodes de L'amour est dans le pré, diffusés les jeudis soirs à 20 h sur Noovo.

