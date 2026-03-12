L'amour est dans le pré : Qui Rock choisira-t-il parmi ses 2 prétendantes? Le public s'exprime

La semaine dernière, dans L'amour est dans le pré, nous avons pu voir Rock faire ses au revoir à ses deux prétendantes qu'il allait aller retrouver dans quelques semaines chez elles, en ville, pour rencontrer leurs proches.

Le producteur bovin de 62 ans semble déchiré entre Maryse et Chantal. Les deux femmes l'intéressent pour des raisons différentes. Qui choisira-t-il pour son voyage finale et, peut-être, le reste de sa vie à ses côtés?

Sur les groupes de discussion de L'amour est dans le pré sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs semblent croire en majorité que Chantal saura celle qui réussira à conquérir le coeur de l'agriculteur. La rouquine a su mieux jouer ses cartes, selon les internautes, qui croient, par contre, que Maryse serait un choix plus judicieux pour Rock, son mode de vie et sa personnalité.

Il nous faudra attendre deux semaines avant de connaître le choix final de l'agriculteur puisque, même si on le retrouvera brièvement dans l'émission de cette semaine, c'est le 26 mars que Rock ira visiter ses prétendantes. On peut certainement s'attendre à ce qu'il verse beaucoup de larmes, une fois de plus.

Rappelons que, ce jeudi soir, un revirement spectaculaire attend un agriculteur, un revirement du genre conte de fée que vous ne voudrez pas manquer! Apprenez-en un peu plus ici.

L'amour est dans le pré est diffusé les jeudis soirs à 20 h jusqu'au 2 avril.