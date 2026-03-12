Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

L'amour est dans le pré : Qui Rock choisira-t-il parmi ses 2 prétendantes? Le public s'exprime

Êtes-vous d'accord avec les téléspectateurs?

L'amour est dans le pré
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

La semaine dernière, dans L'amour est dans le pré, nous avons pu voir Rock faire ses au revoir à ses deux prétendantes qu'il allait aller retrouver dans quelques semaines chez elles, en ville, pour rencontrer leurs proches.

Le producteur bovin de 62 ans semble déchiré entre Maryse et Chantal. Les deux femmes l'intéressent pour des raisons différentes. Qui choisira-t-il pour son voyage finale et, peut-être, le reste de sa vie à ses côtés?

Sur les groupes de discussion de L'amour est dans le pré sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs semblent croire en majorité que Chantal saura celle qui réussira à conquérir le coeur de l'agriculteur. La rouquine a su mieux jouer ses cartes, selon les internautes, qui croient, par contre, que Maryse serait un choix plus judicieux pour Rock, son mode de vie et sa personnalité.

Il nous faudra attendre deux semaines avant de connaître le choix final de l'agriculteur puisque, même si on le retrouvera brièvement dans l'émission de cette semaine, c'est le 26 mars que Rock ira visiter ses prétendantes. On peut certainement s'attendre à ce qu'il verse beaucoup de larmes, une fois de plus.

Rappelons que, ce jeudi soir, un revirement spectaculaire attend un agriculteur, un revirement du genre conte de fée que vous ne voudrez pas manquer! Apprenez-en un peu plus ici.

L'amour est dans le pré est diffusé les jeudis soirs à 20 h jusqu'au 2 avril.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.25.0 - db4a5a7a