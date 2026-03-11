Accueil
Un revirement spectaculaire à L'amour est dans le pré cette semaine

Quand le destin s'en mêle...

L'amour est dans le pré
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce jeudi, les téléspectateurs auront droit à tout un épisode de L'Amour est dans le pré, alors qu'un revirement spectaculaire aura lieu.

En début d'émission, l'animatrice Marie Soleil Dion s'entretiendra avec tous les candidats, réunis pour l'occasion, avant les visites dans les familles des prétendant.e.s. Ce qui avait été déterminé auparavant sera consolidé lors de cette discussion, et les trois agriculteurs qui ont trouvé leur perle se feront surprendre par la même occasion.

C'est ensuite que les choses vont changer du tout au tout pour l'un de ces agriculteurs, après une rencontre fortuite orchestrée par le destin. Prise par surprise, la production a dû y aller d'inventivité pour intégrer le tout dans la trame de cette saison, ce qui donne d'ailleurs de la très bonne téléréalité!

Pendant ce temps, une prétendante se retrouvera le bec à l'eau et le coeur en miettes, après un échange téléphonique avec l'agriculteur qui ne la laissait plus indifférente. Des plans seront abandonnés et des questionnements persisteront.

Évidemment, nous voulons vous garder des surprises pour ce jeudi, mais sachez que c'est un épisode important que les adeptes de la téléréalité de Noovo ne doivent pas manquer! Est-ce que cet agriculteur aura fait le bon choix? On lui souhaite infiniment!

C'est à voir ce jeudi à 20 h sur les ondes de Noovo.

Informations complémentaires

