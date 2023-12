Si vous avez aimé la série choc Désobéir : Le Choix de Chantale Daigle, vous voudrez voir ce documentaire (bande-annonce)

La série Désobéir : le choix de Chantale Daigle avait fait beaucoup réagir au printemps dernier lors de sa diffusion originale sur Crave, puis à nouveau cet automne, tandis que les épisodes étaient retransmis à raison d'un par semaine sur les ondes de Noovo. La distribution de la saga qui mettait en lumière le combat d'une Québécoise face à son droit à l'avortement, comptait, entre autres, Éléonore Loiselle dans le rôle principal et Antoine Pilon dans le personnage de Jean-Guy Tremblay.

Si vous n'avez pas encore eu la chance de visionner la série, relisez notre critique de l’émission et voyez nos images exclusives des tournages, ci-bas.

Alors que le public s'est ému de la fiction inspirée de la jeune femme dont le vécu bien réel a forgé une partie de l'histoire du Québec, le documentaire L'affaire Chantale Daigle, lui, nous replonge dans les coulisses de cette lutte bien tangible et pourtant pas si loin derrière.

Pour les millénariaux et générations suivantes, le duo série et documentaire aura permis d'en apprendre plus sur le passé des droits de la femme, chez nous. Et pour le reste, qui se souvient bien de l'affaire qui tapissait les médias à l'été 1989, c'est seulement aujourd'hui, grâce à ce reportage de soixante minutes, que l'ampleur des enjeux et des efforts mis dans cette cause peut véritablement être comprise de tous.

L'oeuvre part à la rencontre, 30 ans plus tard, des militantes, des infirmières, des travailleuses du centre de santé, celles qui ont manifesté sur la place publique et ont contourné la loi pour appuyer Chantal à défier son injonction. On peut y retrouver des entretiens avec médecin qui a aidé Chantale à obtenir son avortement aux États-Unis, avec les avocats respectifs des deux partis ainsi qu'avec Beverley McLachlin, qui est devenue l'une des juristes les plus honorées au pays.

Comme l'explique en entrevue Noovo Info l'animatrice et journaliste Noémie Mercier, Chantal Daigle « tient mordicus à préserver son anonymat » et ne participe pas elle-même au projet.

Le documentaire était déjà accessible sur la plateforme Crave, mais sera diffusé gratuitement le mercredi 6 décembre à 20 h sur les ondes de Noovo, puis disponible pour réécoute sur Noovo.ca ensuite.