Si on s'aimait : Un candidat se choque contre un membre de la production en plein tournage

Mercredi, dans Si on s'aimait, Sylvain s'est choqué, de façon impromptue, contre un membre de l'équipe de tournage.

« Je ne veux pas être méchant, mais moi, je suis dérangé. Sérieux... », a-t-il lancé, alors que sa complice, Frédérique, riait jaune.

« Je me suis mis à être tellement mal pour l'autre personne, je voulais fondre en dessous de la table », indique cette dernière dans le bureau de Louise Sigouin après coup.

Il faut savoir que Sylvain avait, juste avant, vécu une situation humiliante alors que Frédérique lui avait demandé s'il se considérait comme une personne empathique.

Sylvain ignorait la signification du mot et plutôt que de le demander à sa douce, a feint de le connaître et a répondu qu'il ne l'était pas, ce qui a surpris Frédérique. Il s'est ensuite raidi et a voulu que la conversation cesse, ce qui a, évidemment, mis un froid entre les deux.

Cela a amené, en aval, Louise Sigouin à avoir une discussion sincère et pertinente avec Emilie et Guillaume sur la peur du ridicule et l'orgueil.

Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs ont réagi en grand nombre, sans surprise.

De nombreuses personnes considèrent que l'alcool a un rôle à jouer dans la situation.