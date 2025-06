Si on s'aimait Célébrités : Des rapprochements entre Joanie et Jérémie

Par contre, dans la bande-annonce de l'émission de la semaine prochaine, on constate que la comédienne et "l'humecteur de vin nature" s'embrasseront sur plage après une randonnée à cheval. Difficile de faire plus romantique que cela!

Si Maxence et Nikolas ont déjà eu quelques rapprochements à Montréal, le jeune couple de Joanie et Jérémie n'a pas eu l'occasion d'avoir ce genre de rapports encore.

La semaine prochaine à Si on s'aimait Célébrités , nous assisterons à la première partie du voyage au Mexique entre les vedettes et leurs prétendants.

Précisons que Sophie et Marc n'ont pas échangé de baisers eux non plus depuis le début de la saison. La comédienne a indiqué à quelques reprises qu'elle ne ressentait pas nécessairement d'étincelles entre elle et son prétendant, même si les deux célibataires partageaient une complicité évidente. Est-ce que la chaleur et les palmiers sauront encourager les rapprochements?

Dans la bande-annonce, on constate que Sophie semble davantage irritée par les comportements de Marc qu'entichée de sa personnalité. C'est à suivre!