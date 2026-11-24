Par le passé, le couple gagnant d'Occupation Double remportait un condo ou bien un chalet et n'avait qu'à vendre son bien pour recevoir la moitié de sa valeur monétaire. Cette année, pour Emma et Enzo, c'est différent.

Comme c'est la location d'un condo qu'ils ont remportée, c'est un peu plus compliqué.

« En fait, le couple reçoit 300 000 $ pour se loger dans le condo de son choix », nous indique la productrice Julie Snyder dans les coulisses de la grande finale d'OD Panama.

« Alors, supposons, la première année, tu te dis : on prend un 3 et demi, hop, on a un enfant, on va aller dans un quatre et demi, hop, on a deux enfants, on va dans un cinq et demi. Mais, s'ils se séparent, ils reçoivent chacun 150 000 $ pour se loger. Donc, par exemple, s'ils prennent un trois et demi, bien, ils en ont pour 12 ans s'ils sont dans le même appartement, mais s'ils sont deux, ils en ont pour six ans.

Donc, pendant 6 ans, tu es dans ton trois et demi, puis si tu rencontres quelqu'un et que tu veux être dans ton quatre et demi, tu dis : "OK, bien, je vais en avoir seulement pour cinq ans. Ça s'ajuste. »

Tu sais, le prix est modulable selon ce que le couple va vivre. S'ils restent ensemble, s'ils se séparent, s'ils ont des enfants, on aimerait beaucoup avoir le 13e bébé OD cette année.

Voyez l'explication de la productrice dans la vidéo en entête.

L'heure de vérité d'OD Panama sera diffusée dimanche prochain à 18 h 30 sur les ondes de Noovo. C'est à ne pas manquer!

Découvrez ici tous les couples formés au cours de cette saison d'OD qui sont toujours ensemble aujourd'hui.