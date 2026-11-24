Cette 20e saison d'Occupation Double a été pour le moins riche en rebondissements. Ça pétillait de tous bords, tous côtés. Bien qu'elle ne s'annonçait pas nécessairement comme telle en début de saison, voilà qu'à quelques jours de L'heure de vérité, on constate que beaucoup de couples ont été créés au Panama. D'abord, lors de leur sortie de l'aventure, Alexandre et Zhara ont appris à se découvrir dans la maison des exclus et vivent maintenant le parfait bonheur, entre Montréal et Québec. Le couple devra s'entendre sur le lieu où ils s'établiront s'ils décident d'emménager ensemble, mais pour le moment, il s'agit d'un sujet chaud. Constatez le tout dans la vidéo ci-dessous.

OD Panama aura aussi permis à Juliette et Alexis de se rencontrer. Comment ne pas tomber sous le charme de ces deux boules d'énergie, qui s'aiment sans compromis. Voyez leur complicité percer l'écran dans la vidéo ci-dessous.

Alanna et Tristan, éliminés à la ligne d'arrivée, vivent aussi toujours une belle histoire d'amour. Ils nous parlent de leur retour à la réalité ci-dessous.

Imane et Olivier sont aussi toujours en amour l'un avec l'autre. Voyez une photo du couple lors de la finale d'OD Panama ci-dessous.

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Sabrina et Frédérick sont aussi inséparables. L'entrepreneur en immobilier nous confiait qu'il avait hâte que la poussière retombe sur la frénésie d'Occupation Double pour qu'il puisse amener sa douce en date en tête-à-tête, sans la pression de l'extérieur. Contre toute attente, Jacob et Mathilde forment désormais un couple heureux. Alors qu'ils n'ont pas pu développer leur relation sous le regard des caméras, ils se sont rapprochés dans la maison des exclus et affirment aujourd'hui être un couple « officiel » et non plus un couple « OD ». Les mots « je t'aime » ont même été prononcés. Voyez-les dans la vidéo ci-dessous.

Puis, lors de la finale d'OD au Casino de Montréal dimanche dernier, nous apprenions qu'Alexa est désormais en couple avec Charles-Philippe. Ils forment une magnifique paire, comme vous pouvez le constater ci-dessous.

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