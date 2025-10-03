Serge Denoncourt sera enfin l'invité de cette populaire émission

C'est avec bonheur que nous découvrons les invités du prochain mois pour la populaire émission Pour une fois de Télé-Québec.

En effet, le formidable metteur en scène et juge de la compétition Quel talent!, Serge Denoncourt, figure au rang des prochains invités.

Connu et apprécié pour son franc-parler, l'artiste nous permettra sans doute d'assister à des rencontres enrichissantes et captivantes.

En outre, il abordera son anxiété et de sa manière de la surmonter avec Guillaume Wagner. Il discutera de finances et de son rapport à l’argent avec la journaliste Stéphanie Grammond. Avec Klô Pelgag, il échangera sur la création et la place de l’art dans sa vie. Enfin, il se confiera à Julie Le Breton sur la paternité et sur ce qu’il aurait aimé vivre différemment.

Je suis une cigale qui s’est entourée de fourmis […] On était pauvres, mais on était les mieux habillés du quartier. — Serge Denoncourt

L'épisode en question sera présenté le samedi 25 octobre sur les ondes de Télé-Québec.

Avant cela, Pierre Lapointe (4 octobre), Patrice L’Écuyer (11 octobre) et Lise Dion (18 octobre) seront les invités de l'émission.

Rendez-vous tous les samedis 20 h à Télé-Québec. Aussi sur le web et l’appli de Télé-Québec.