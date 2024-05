Serge Denoncourt réplique à Guy Fournier après que celui-ci ait attaqué Jean-Philippe Wauthier

Dans un article publié dans Le Journal de Montréal, Guy Fournier a envoyé quelques flèches plutôt affutées à l'animateur de Bonsoir bonsoir, Jean-Philippe Wauthier.

L'éditorial en question, qui était titré Jean-Philippe Wauthier, le «king» du papotage, disait, entre autres, ceci :

« Ce quarantenaire semble séduit par sa propre image à la caméra comme jadis Narcisse par la sienne dans l’eau d’une fontaine. »

« Ce bel Adonis caquette, placote, bavarde, potine, babille et commère presque chaque jour à la radio et à la télévision de Radio-Canada. »

Mardi, le metteur en scène Serge Denoncourt visitait le plateau de Bonsoir bonsoir. Il a alors fait référence à ce fameux article, puis a offert une réplique à l'auteur :

« L'affaire, c'est que lui, il te nomme "king" parce que lui, il ne l'est plus, mais, il le fut. Il animait La guerre des sexes avec plein plein de bonnes jokes misogynes de marde qu'on ne pourrait plus faire. Il portait une coiffe autochtone à la télévision. Il a fait un monologue sur le caca à Tout le monde en parle, alors c'est un honneur pour toi que cet homme, qui a si bien brillé à la télé québécoise, t'appelle le "king". Je voulais te féliciter. »

Serge Denoncourt ne s'est quand même pas privé d'envoyer, à son tour, quelques boutades à son ami. Il l'a notamment taquiné sur ses chemises entre-ouvertes et ses questions trop longues.

