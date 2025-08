Serge Denoncourt met son grain de sel dans l'émission de lundi de Bonsoir bonsoir

Lundi, à Bonsoir bonsoir, pour son avant-dernière émission avant ses vacances, Jean-Sébastien Girard recevait, entre autres, le comédien Mikhaïl Ahooja.

Comme ce dernier a souvent travaillé avec Serge Denoncourt, le metteur en scène a décidé de texter la production en direct de chez lui afin de donner ses impressions sur la performance en entrevue de son collègue et ami.

« Rassure-toi Mikhaïl, tu as déjà des notes de Serge Denoncourt », indique l'animateur, au retour d'une pause publicitaire. « Il nous a vraiment écrit pendant la pause pour dire : " Mikhaïl était bon, il était drôle, il était sexy, il était beau", ce sont ces commentaires. Et il paraît que vous avez un gros projet ensemble. »

L'acteur confirme la nouvelle, mais précise qu'il ne peut donner aucun détail pour le moment. « Le plus gros rôle que j'aurais à jouer de ma vie », indique-t-il. « C'est un projet de théâtre, évidemment, avec Serge, on s'en va pas ouvrir un restaurant. [rires] »

Plus tard dans la soirée, Serge a réitéré et a fait part de ses commentaires pour tous les invités de la soirée.

« Il a dit : "Le maestro [Clemens Schuldt] est absolument charmant." Il dit que tu es formidable Mikhaïl, mais qu'il faudrait que tu te redresses les épaules. Et il a dit que Hélène [Bourgeois Leclerc] était "bubbly" »

Disons-le, on s'ennuie des apparitions plus fréquentes - et toujours cinglantes - de Serge à Bonsoir bonsoir. Espérons que nous le reverrons d'ici la fin de la saison!

