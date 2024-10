Serge Denoncourt ému aux larmes à la dernière des auditions de Quel talent!

Il ne reste plus que Serge Denoncourt à décerner son « Golden Buzzer » à Quel Talent!

Qu'est-ce que ça prendra pour que le metteur en scène impitoyable soit suffisamment remué pour attribuer son véto à un artiste?

La personne qui réussira à percer la carapace de Serge apparaîtra dans la dernière émission des auditions, diffusée lundi prochain. L'individu en question, très talentueux, charmera le juge au point où celui-ci n'hésitera pas à lui attribuer la distinction la plus prestigieuse de l'émission avec décorum. C'est un moment très touchant, à ne pas manquer!

Précisons que beaucoup de gens se sont questionnés à savoir pourquoi le terme « Golden Buzzer » n'avait pas été traduit dans sa version québécoise. La production nous explique sa décision ici.

Encore une fois, lundi, des artistes de tous les horizons viendront présenter leurs talents aux spectateurs du Monument-National. Parmi les plus loufoques, on note l'humoriste Mike Paterson qui débarquera sur scène déguisé en poisson rouge... (voir photo au bas de l'article) Pourquoi (pas)? Notons que la réaction des juges n'est pas celle à laquelle on s'attendait.

Aussi, un amateur de pêche viendra démontrer ses aptitudes derrière un moulinet. Le résultat ne sera pas tout à fait celui escompté par le principal intéressé.

Dès mardi prochain, les téléspectateurs assisteront à la prochaine étape de Quel Talent!, soit Les réévaluations. Parmi tous les artistes choisis précédemment par les juges, seulement 30 pourront passer à l'étape suivante. C'est le temps des choix. Et, enfin, ce sera l'occasion de voir Marie-Mai, Rachid Badouri, Anne Dorval et Serge Denoncourt dans d'autres tenues! Bye le cuir rouge de Marie-Mai, bonjour le chandail de marin!

L’émission Quel talent! est diffusée du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de Noovo.