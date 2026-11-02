Sébastien Girard lance un cri du coeur en ouverture de Tout le monde en parle

Alors qu'on nous offrait une autre édition pertinente de Tout le monde en parle ce dimanche, le fou du roi de la soirée, Jean-Sébastien Girard, a tenu à utiliser cette plateforme pour lancer un cri du coeur, un appel à la bienveillance très important.

En effet, après avoir constaté différentes montées de violence dans les dernières semaine, Jean-Sébastien Girard a lancé :

« Je ne sais pas si t'as remarqué, mais ça va très bien sur les réseaux sociaux. Précisément, ça va très très très bien. Les influenceurs religieux qui disent aux homosexuels qu'ils vont finir en enfer parce que ce sont de mauvaises personnes. Ce site Facebook qu'on a vu apparaître cette semaine, Je n'aime pas Nathalie Simard. Des gens qui ont créé, pour vrai, un site Facebook pour rire, pour banaliser les agressions sexuelles dont elle a été victime quand elle était jeune. Rad, qui nous arrive avec ce reportage sur des tiktokers qui intimident d'autres tiktokers qui se rendent jusqu'à la dépression, jusqu'à des tentatives de suicide. Dans un autre registre, on en a parlé avec le maire de Québec l'autre jour. Ces tuques qu'on peut acheter sur lesquelles c'est écrit "Va chier, Marchand", parce que pas d'accord avec les politiques du maire de Québec.

Je ne suis pas sociologue, mais j'ai l'impression que la haine n'a jamais été aussi décomplexée. J'ai pourtant connu les cours de récréation des années 80. Quand j'avais une permanente et que je chantais du Nicole Martin. J'ai l'impression que c'est pire que ça encore aujourd'hui », lançait-il d'abord.

Puis, le coanimateur a eu l'idée de lancer une initiative pour appeler à la bienveillance : « Je n'ai pas la solution, mais je pense qu'il faudrait peut-être partir des petites initiatives. Il y en a une que j'ai envie de lancer ce soir. Plutôt que de porter des tuques pour envoyer promener des gens, pourquoi pas partager des tuques bienveillantes. C'est un peu galvaudé la bienveillance comme terme, mais je pense qu'on en aurait besoin. J'ai décidé de lancer l'idée des tuques. Lançons des tuques, portons des tuques. Tout au courant de la saison froide, où ça s'écrit "Je t'aime" à des gens qu'on aime. La personne que vous aimez le plus au monde, faites-vous faire une tuque. "Je t'aime Maurice, je t'aime Liliane". »

Jean-Sébastien Girard a profité de l'occasion pour offrir à l'animateur une tuque « Je t'aime Guy », en réponse aux tuques « Va chier Marchand » qui circulent dans la ville de Québec. Il invitait les téléspectateurs à se faire faire des tuques pour proclamer leur amour aux personnes qu'ils aiment le plus.

Tout le monde en parle est diffusé les dimanches soirs à 20 h sur ICI Télé.