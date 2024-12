Sébastien Delorme met au défi les comédiens d'Indéfendable dans une vidéo virale

Pour passer le temps entre le tournage de deux scènes sur le plateau d'Indéfendable, le comédien Sébastien Delorme, qui incarne Léo Macdonald dans la série, a décidé d'intégrer plusieurs membres connus de la distribution dans diverses capsules humoristiques, conjuguées à des défis pour les moins inusités.

Dans une de ces vidéos, publiée sur ses réseaux sociaux, Sébastien s'amuse à tester les aptitudes de ses populaires collègues à trouver les saveurs saugrenues d'un assortiment de chips françaises. On y voit ainsi Naïla Louidort, qui interprète la recrue du cabinet Mélodie Dominique, essayer les chips aromatisées au brie et truffe et celles parfumées aux champignons.

La palme du moment le plus divertissant revient toutefois à Mathieu Baron, le policier-enquêteur de la série, qui peine à retenir son dégoût. Après avoir testé les croustilles au fromage bleu d'Auvergne, il se lance dans l'essai des chips aux poivrons grillés et chorizo et s'écrie, aux côtés d'un Sébastien plié en deux : « Ah, c'est ben mauvais ça! [...] T'as payé pour ça? »

Vous pouvez visionner la capsule ci-dessous.