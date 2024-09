Sébastien Delorme explique ses vidéos « sexy » des derniers jours

Au cours des derniers jours, la page Instagram de Sébastien Delorme s'est remplie de vidéos et photos sexy du comédien en vacances en Floride.

Cela a suscité beaucoup d'interrogations de la part des internautes, habitués à un contenu plus réservé de la part de la vedette d'Indéfendable.

Lors de son passage à On va se le dire, l'acteur a expliqué que c'était en partie pour faire de la promotion pour la quotidienne de TVA qu'il a commencé à faire ce genre de publications, mais pas que...

« En fait, je me suis fait prendre à mon propre jeu. Mais c'est parfait! Je voulais juste attirer du monde. Je voulais combiner à la fois le mainstream, la télévision qu'on fait, on fait de la promo pour nos émissions, et utiliser les réseaux sociaux pour attirer le monde. Ce n'est pas le même genre de langage. C'est 15 secondes que tu mets sur TikTok, puis, de ce que j'ai vu, quand tu rentres dans l'algorithme, c'est exponentiel. »

Il admet que son intention est d'attirer un public plus jeune vers la télé. Pourquoi pas? Tous les moyens sont bons!

Patricia Paquin, aussi sur le plateau d'On va se le dire, a osé poser la question sur toutes les lèvres des internautes féminines : « qui filmait? »

Celui-ci n'a pas voulu répondre, ce qui nous laisse croire que le coeur du séduisant et très gentil Sébastien, qui avoue que 95% de son auditoire sur Instagram est féminin, n'est peut-être plus à prendre...

Voyez certaines des publications de Sébastien au bas de l'article.

Précisons que Matthieu Pepper a déjà offert une délicieuse parodie de tout ça, que vous pouvez aussi voir ci-dessous.