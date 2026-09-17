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Scène épatante pour ces deux comédiens dans la série L'appel

La tension monte entre l'inspecteur et le bandit!

L'appel
Mélissa Lussier
Par Mélissa Lussier

La minisérie L'Appel, qui retrace les évènements entourant la chasse à l'homme et la condamnation en appel de Maurice « Mom » Boucher à la fin des années 1990, est présentement diffusée à TVA.

Cette semaine, nous avons eu droit à une scène d'anthologie entre Sylvain Provencher (Patrice Robitaille) et Stéphane « Godasse » Gagné (Pier-Luc Funk), quand l'inspecteur accule le bandit au pied du mur en lui dépeignant froidement son avenir foutu. Ce sont de solides performances de la part des deux comédiens qui témoignent de la grandeur de leur talent, qui se retrouve décuplé quand ils se donnent la réplique.

Voyez la scène en question ci-bas.

Rappelons que cette chimie incontestable est le fruit d'une collaboration qui a commencé en 2008, lors du tournage du film Un été sans point ni coup sûr, alors que Pier-Luc n'avait que 12 ans et en était au tout début de sa carrière. Le mentor et l'élève ont à nouveau partagé l'écran, et de belle façon, dans la série Plan B IV en 2017. Pour notre grand bonheur, avec L'appel, cette nouvelle récidive promet assurément d'autres moments d'émotions fortes.

Ne manquez pas la suite de cette minisérie de 6 épisodes, les lundis 21 h à TVA.

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