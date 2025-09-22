Sara Dufour partage des images inédites de sa victoire aux Gémeaux

Le 14 septembre dernier, Sara Dufour a remporté le premier trophée de la soirée aux Gémeaux, soit Découverte de l'année.

Elle était complètement survoltée, tellement qu'elle s'est lancée dans les bras de son amoureux (voyez une photo du couple sur le tapis rouge ici) qui l'attendait au bout de la rangée.

Ces images filmées par une autre caméra n'ont pas été diffusées, mais la chanteuse a partagé celles-ci sur ses réseaux sociaux.

« En prime, j’ai joint l’angle où l’on me voit littéralement "jumper" dans les bras de mon amoureux 😂 hahaha j’étais clairement connectée sur le 220 volt⚡️⚡️⚡️😂 »

La récipiendaire d'un des six prix du public écrit aussi ceci : « Déjà une semaine que la 40e gala des Gémeaux a eu lieu et chaque fois que je regarde la vidéo, je revis cet instant complètement fou!! 🤩

Tsé, en plus, recevoir ce prestigieux prix par nul autre qu’Ovila Pronovost et Émilie Bordeleau c’est tout droit sorti d’un rêve 😍J’me dis que ma mère a sûrement quelque chose à voir avec ça…🥹 Elle qui portait un amour fou pour Les Filles de Caleb!! ❤️ »

Elle termine en disant : « Merci une fois de plus à toutes celles et ceux grâce à qui j’ai pu vivre ce moment oh combien inoubliable! Merci d’avoir été là, d’avoir répondu à l’appel, merci pour votre amour et votre soutien, merci pour tout !!! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Vive la vie qui est si bonne envers moi!! 🙌🏼 »

Voyez sa publication - et les nouvelles images incluses dans le montage - ci-dessous.