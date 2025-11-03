Samuel publie un témoignage touchant après l'élimination de cette candidate à Masterchef Québec

Ce dimanche, c'est Lydiane qui a été évincée de la compétition de Masterchef Québec, causant au passage beaucoup d'émotions au sein de la brigade, notamment avec Stefano Faita qui avait les larmes aux yeux.

Lydiane semble avoir créé une relation enviable avec les autres candidats de l'émission, s'imposant comme une personnalité aimable et rassurante. Elle nous manquera!

Après son élimination, Samuel a publié un hommage touchant pour sa complice dans la compétition.

Il écrit : « Ce soir, c’est Lydiane qui quitte l’aventure, et je ne cacherai pas que son départ m’avait profondément ébranlé ! Lydiane, c’était un peu comme ma deuxième mère dans MasterChef. Toujours là, toujours le câlin parfait, toujours le mot juste. Chaque soir, après nos tournages, on se retrouvait au restaurant de l’hôtel, une pinte à la main, pour décompresser un peu. Instinctivement elle était la pour veiller sur moi, sur mon mental, pour m’apaiser quand la pression montait. Elle savait me ramener sur terre, me calmer, me faire rire… ou me réprimander comme si j’étais son fils de 6 ans 😅

Son humour, unique et contagieux, faisait éclater de rire tout le monde sur le plateau. Elle avait cette énergie lumineuse, cette aura de réconfort qui rendait l’ambiance plus douce, plus humaine. Être à ses côtés, c’était comme cuisiner dans un cocon rempli de bienveillance et de fous rires.

Merci pour tout, Lydiane. Pour ton amour, ton authenticité et ta présence qui faisaient du bien à l’âme. La cuisine Masterchef ne sera plus la même sans ta lumière. 💛 Ton grand garçon 🫶🏼 »

C'est beau de voir que les candidats de Masterchef Québec, au-delà de l'esprit de compétition, sont capables de tisser des liens uniques et forts, qui sont préservés après les tournages.

Nous avons bien hâte de découvrir le nouveau projet culinaire de Lydiane!

De son côté, Samuel Boisvert a une page sur Facebook, Samuel Boisvert - Soif de Bouffe, dans laquelle il partage ses impressions sur l'émission et plus encore.

Masterchef Québec se poursuit, du dimanche au mercredi, sur les ondes de TVA et sur TVA+.

