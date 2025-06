Samantha Fins reçoit les textes de la prochaine saison de STAT : « Vous n'êtes pas prêts! »

Ce mercredi soir, nous avons eu le plaisir de participer à la première médiatique du film Menteuse, la suite de Menteur paru en 2019, à la Place-des-Arts de Montréal. Pour l'occasion, les comédiennes et comédiens de la distribution étaient présents, de même qu'un nombre considérable d'invités de marque.

Parmi ceux-ci se trouvait la comédienne Samantha Fins, que l'on peut voir dans la série STAT, sous les traits de l'infirmière Audrey Milord.

Elle a posé sur le tapis rouge avec ses complices du film Les furies, que vous pourrez voir sur grand écran en novembre prochain.

Voyez notre galerie de photos de la soirée ci-dessous.

Nous en avons profité pour lui demander si elle avait reçu ses premiers textes pour la prochaine saison de STAT, qui se transforme en série hebdomadaire. Voici sa réponse : « Oui, je les ai reçus. Oh my God! Oh my God, vous n'êtes pas prêt! »

« Mon personnage revient en saison 4. Ça part déjà fort, c'est quelque chose! J'ai hâte de voir la dynamique, comment ça va être maintenant que c'est une hebdo et non une quotidienne », nous dit-elle.

Elle ajoute ceci concernant le format qui se transforme : « Marie-Andrée, je pense, elle s'amuse parce qu'elle a le temps de développer chaque personnage, chaque histoire, chaque événement. C'est dynamique, c'est effrayant, c'est fou, c'est captivant. »

Quand on revient avec elle sur la finale de la saison dernière, alors que l'hôpital était la proie d'une invasion sauvage, elle conclut en disant ceci : « Ça allait mal, mais dans un hôpital, ça va toujours mal. Il y a toujours des up and down. Quand ça va mal, ça retombe bien. »

Avez-vous aussi hâte que nous de découvrir la suite de la série?

STAT reprendra du service, les mardis à 20 h, pour une durée de 60 minutes par épisode, à compter de septembre prochain.