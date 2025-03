Samantha Fins a lu la finale de STAT et voici sa réaction

La finale de STAT arrive à grands pas. Il ne reste que 23 épisodes avant la fin de cette mouture.

Les textes de la conclusion de la troisième saison viennent d'être envoyés aux acteurs et Samantha Fins, l'interprète de l'infirmière Audrey Milord, a révélé sur son compte Tik Tok quelle avait été sa réaction à la découverte de ces dernières lignes.

Voyez son expression faciale au bas de l'article.

Comme l'autrice Marie-Andrée Labbé a éliminé deux personnages principaux lors de la finale de mi-saison, on s'imagine qu'elle épargnera la vie de ses protagonistes cette fois, mais on la sait capable de bien des revirements surprenants! Pas de doute qu'elle saura une fois de plus nous faire écarquiller les yeux à la manière de Samantha.

Rappelons-nous que STAT reviendra à l'automne prochain, mais dans un format complètement différent. En effet, la série passe de la quotidienne à l'annuelle. Ainsi, nous aurons droit à un épisode d'une heure, une fois par semaine, plutôt que quatre émissions de 30 minutes.

La case horaire du lundi au jeudi à 19 h sera occupée par une nouvelle quotidienne, pilotée par Nadine Bismuth et Luc Dionne. Nous ne savons que très peu de choses sur ce nouveau projet, si ce n'est ceci.

Si Dumas conserve son rendez-vous d'écoute du lundi à 20 h, STAT sera, elle, diffusée les mardis soirs à 20 h sur ICI Télé. C'est à la fin de l'été que nous aurons confirmation de ces détails.

Dégustez chaque épisode de STAT jusqu'au 24 avril puisque nos visites à Saint-Vincent seront beaucoup moins fréquentes dès septembre. 😭