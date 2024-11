Roy Dupuis s'adresse aux téléspectateurs en marge de la diffusion de la conclusion d'À coeur battant

Voilà, c'est fait. Les téléspectateurs ont pu assister à la conclusion de la série À coeur battant de l'autrice Danielle Trottier, diffusée mardi soir sur les ondes de Radio-Canada.

Sans faire dans la dentelle, l'autrice a choisi d'ouvrir une porte vers l'espoir dans cet ultime épisode, alors que Christophe L'Allier a renoué avec son fils (Félix-Antoine Cantin), acceptant dans un même élan d'être un père. Il était difficile de ne pas avoir de larmes en voyant ces deux hommes bons se retrouver, pour le mieux de tous.

En marge de la diffusion de cette magnifique et bouleversante finale, le comédien Roy Dupuis a tenu à s'adresser aux téléspectateurs, en guise de point d'orgue à cette aventure de plusieurs années, depuis Toute la vie.

Il écrit : « À cœur battant c'était une manière de vous faire connaître le travail des intervenants et intervenantes sur le terrain. Ceux et celles qui offrent de l'aide aux personnes ayant un problème de violence et d'impulsivité. Maintenant que vous les connaissez, n'hésitez pas à les consulter ou à référer des personnes qui ont besoin de comprendre leur colère, leur peine, leur déception, le désir de faire mal qui les habitent. C'est une question de bien-être pour l'ensemble de la société. »

De son côté, l'autrice a publié des remerciements, n'oubliant pas les précieux téléspectateurs qui l'ont accompagnée au fil des saisons.

Elle dit : « Merci à Louise Archambault et son équipe. Merci aux interprètes qui nous ont tellement fait vivre de grandes émotions. Merci à Aetios, Fabienne et Michel qui m’ont accompagnée au cours de ces années. Merci à Radio-Canada de nous avoir fait confiance sur ce sujet difficile. et surtout MERCI À VOUS! Je vais vous lire! Danielle »

C'est bel et bien un deuil que de voir cette formidable proposition, aussi sensible qu'intelligente, se terminer, d'autant plus qu'on ne sait pas si l'on reverra le comédien Roy Dupuis dans une série. Nous le souhaitons ardemment!

À notre tour, nous souhaitons féliciter toute l'équipe pour de la belle et grande télévision!

Les épisodes d'À coeur battant sont disponibles en rattrapage sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

Danielle Trottier nous parle ici de son nouveau projet, qui devrait voir le jour sur les ondes de Radio-Canada en 2025.