Rosalie Taillefer-Simard revient sur ses soucis de santé des derniers mois : « j'aurais pu mourir »

Rosalie Taillefer-Simard était l’une des invités de Marie-Claude Barrette à Bonsoir bonsoir mercredi en direct.

La jeune femme - qui une fois de plus a séduit tout le monde grâce à sa douceur et sa transparence - a abordé des soucis de santé survenus il y a quelques mois.

« J'ai fait une grossesse ectopique », dit-elle. « Ça a éclaté, j'ai eu une hémorragie. C'était une grossesse de trois semaines. »

« C'est sûr que ça a été toute une aventure. Mais je ne perdais pas d'espoir. Parce que je me disais, au moins, j'ai déjà eu une grossesse normale. »

J'aurais pu mourir quand même.

« Dans le fond, j'avais une grossesse dans la trompe. Et là, je prenais des médicaments pour faire disparaître la grossesse. Puis les médicaments, ça a fonctionné, mais quand je suis arrivée chez nous, ça avait quand même éclaté. C'est 10% des personnes qui peuvent vivre ça. Puis là, j'avais des crampes, c'était incroyable. Après ça, j'ai eu des suivis. Je me suis fait opérer tout de suite après être allée aux urgences. Puis j'étais blanche, blanche, blanche. Avant l'opération, j'avais du mal à respirer. J'avais plein de sang dans mon ventre. C'est comme si j'étais enceinte de plusieurs mois. »

Pendant l'opération, j'ai perdu 2,7 litres de sang sur 4. Alors c'est plus que la moitié. J'ai eu des transfusions sanguines. Alors merci à ceux qui donnent.

Comme chaque fois, Rosalie reste positive malgré les embûches. « Même si ça a été quelque chose. Ce n'est pas ça qui va m’empêcher de retomber enceinte. Je ne veux pas garder une peur de ça. Je veux continuer à vivre. »

Elle mentionne à Marie-Claude qu'elle devait attendre trois mois suite à l'opération avant de réessayer de tomber enceinte et comme le laps de temps est maintenant écoulé, son conjoint et elle espèrent avoir un autre enfant bientôt. « Puis si ça recommence [la grossesse ectopique], je me dis : au moins j'ai ma petite fille que j'adore. »

Quel beau modèle de courage et de positivisme que cette jeune femme!

Notons que Rosalie Taillefer-Simard est co-porte-parole de la 29e édition de La semaine québécoise des personnes handicapées, qui va se dérouler du 1er au 7 juin.