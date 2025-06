Rosalie du Grand Chantier Rona réagit aux commentaires blessants à son égard

On le sait, la téléréalité a des épines tranchantes. Certains candidats reçoivent une dose d'amour exceptionnelle, comme c'est le cas de Brandon du Grand Chantier Rona, alors que d'autres, comme sa conjointe Rosalie, sont davantage éclaboussés.

Nous avons eu la chance de parler avec le couple suite à sa victoire, et la mécanicienne en machineries lourdes de 27 ans nous disait ceci à propos des commentaires sur les réseaux sociaux.

« Quand on est filmé, là-bas, on ne réalise pas tout de suite que tout le Québec nous voit et fait des commentaires. Après, tu te regardes et tu t'autojuges. Ça n'a pas été nécessairement facile, mais je suis très fière de ce que je suis et de comment ça a été montré à la télé. Je suis vraiment comme ça. »

Elle ajoute : « Même s'il y en a qui disent que je suis "germaine", à un moment donné, le beau Brandon a besoin d'organisation dans sa vie. Je suis là pour ça. C'est important qu'on travaille en équipe ensemble. Si c'était juste moi toute seule, ça ne fonctionnerait pas. Ensemble, on a une belle équipe. Peut-être que le Québec ne le voit pas comme ça. On l'a vu un peu quand je suis allée acheter des fleurs chez Rona et que Brandon a été laissé à lui-même à la maison. Clairement, il a besoin d'organisation et il n'en avait pas. »

« Même à la maison, c'est moi qui tiens le fort », enchaîne-t-elle. « Je m'occupe de tout en général. Brandon est là pour m'appuyer et m'aider. Tout ce qui est des rendez-vous, l'école, la garderie, en général, c'est plus moi qui gère ça. Dans le Grand Chantier Rona, ça a été un peu la même chose. Quand il y avait des étapes à suivre, je suis bonne pour me faire des plans et foncer là-dedans. »

Le couple a été très impressionnant lors du défi final. Le public a alors pu vraiment constater l'efficacité de leur duo. « J'étais très stressée. Des fois, j'étais vraiment plus direct, mais on avait une procédure à suivre. On s'était dit ce qu'on allait faire. Je voulais qu'on suive les étapes pour qu'on se rende le plus loin possible dans le défi. On est super fiers de tout ce qu'on a fait. »

Rosalie est une femme de caractère, fonceuse, qui n'a pas édulcoré sa personnalité pour la télé et nous avons beaucoup aimé sa poigne et sa formidable complicité avec son conjoint. Vive les femmes fortes dans nos écrans!

Rappelons que Rosalie et Brandon nous ont parlé de leurs projets d'avenir après cette victoire transformatrice. Lisez le tout ici.