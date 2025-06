Le couple gagnant du Grand Chantier Rona nous parle de ses plans pour le futur déménagement

Jeudi, Brandon et Rosalie de l'équipe des Bleus ont remporté la compétition du Grand Chantier Rona.

Même si les réseaux sociaux les sacraient gagnants depuis maintenant plus d'une semaine, le couple de Saint-Alexandre-d'Iberville souhaitait garder la tête froide.

« On ne voulait pas se fier à ça parce qu'au final, on ne veut pas être déçus non plus. On ne sait jamais comment ça peut tourner tout ça. Oui, il y a des gens qui écrivent des choses sur Facebook, mais ce n'est pas tout le monde qui écrit sur les réseaux sociaux. On n'était pas 100 % confiants. »

Et, maintenant, quand compte-t-il emménager dans leur nouvelle propriété à Sorel-Tracy?

« C'est sûr que, pour l'instant, on a des animaux de la ferme. On a cinq chèvres et des poules. On a l'école pour mon plus vieux aussi et la garderie. C'est beaucoup d'organisation avant de faire le move », nous explique Rosalie.

Elle ajoute : « C'est certain qu'on va passer une grande majorité de notre temps dans notre nouvelle maison. Mais ça va être de tout organiser nos choses. On a beaucoup d'autos aussi. On ne peut pas parker toutes ces belles autos-là dans le parking et le garage de la maison... C'est de l'organisation, mais notre but, éventuellement, c'est vraiment de pouvoir se déplacer là-bas et d'avoir toutes nos choses. Mais ça serait de regarder si on s'achète un terrain pas loin de la maison pour se construire une cabane pour les animaux. »

À Sorel, il y a un petit peu moins de place pour 5 chèvres, mettons.

Il faut savoir que Brandon et Rosalie vivent en campagne. « Les parents de Brandon, ils ont une maison à côté de leur maison et nous, on loue cette maison-là », indique la mécanicienne en machinerie lourde.

Nous réitérons nos félicitations envers Brandon et Rosalie, un couple attachant qui a su prouver sa redoutable complicité!