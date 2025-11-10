Accueil
Revoyez Pierre-Yves Roy Desmarais au lit avec Marjo en introduction du Gala de l'Adisq

Deux artistes qu'on ne pensait pas voir former un couple à l'écran!

Image de l'article Revoyez Pierre-Yves Roy Desmarais au lit avec Marjo en introduction du Gala de l'Adisq
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin
De toute façon, les attentes sont tellement basses! - Marjo

Voici les mots que Marjo adressait à son « Pierre-Luc », l'animateur de l'Adisq Pierre-Yves Roy-Desmarais, qui revenait à la barre du gala musical pour une deuxième année consécutive.

Pour lancer la cérémonie, l'humoriste a choisi d'aborder la pression de la deuxième fois, alors qu'il peut être difficile de répondre aux attentes générées par une première performance franchement réussie.

Pour ce faire, il s'est retrouvé au lit avec nulle autre que Marjo, son idylle du moment, qui n'a pas été particulièrement rassurante à son égard.

Voyez la vidéo amusante ci-dessous.

Nous saluons la générosité de Marjo, qui a accepté de prendre part à ce sketch délirant digne de l'imagination de Pierre-Yves Roy-Desmarais, en plus d'offrir un medley enlevant de ses plus grands succès pour souligner ses 50 ans de carrière. Une femme épatante!

Découvrez ici notre compte rendu du gala, nos photos ainsi que les gagnants de la soirée.

