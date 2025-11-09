Gala de l'Adisq 2025 : Une razzia pour Lou-Adriane Cassidy, les Cowboys fringants s'illustrent aussi

C'est au lit avec Marjo que Pierre-Yves Roy-Desmarais a choisi de lancer son deuxième mandat à l'animation du Gala de l'Adisq, pour la 47e édition, après une introduction musicale entraînante avec Fredz, Billie du Page et Jay Scott. Fidèle à lui-même, l'animateur a servi un humour bon enfant et physique, accompagné d'un monologue hilarant sur les risques que prennent les artistes d'ici.

Pour l'occasion, il est revenu sur quelques pochettes d'album mémorables, sur quelques looks surprenants, avec l'aide inattendue de Jonathan Painchaud qui s'est notamment prêté au jeu, en arborant un toupet surdimensionné. C'était juste avant que l'animateur se commette en chanson avec « Tassez-vous de d'là » des Colocs, incluant le segment en wolof, sous le regard d'Élage Diouf lui-même. Ensuite, « sa douce, sa fleur », l'infatigable Marjo a pris le plancher pour célébrer ses 50 ans de chansons avec ses plus grands succès, un moment qui ne pouvait que nous faire chanter et danser. Si on pouvait tous avoir son énergie, on s'en trouverait très choyés!

Pendant la soirée, plusieurs numéros musicaux se sont succédé sur scène, nous permettant de renouer avec le travail de plusieurs artistes fort talentueux d'ici. Le duo entre Ariane Moffatt et Klô Pelgag était particulièrement enlevant et inspiré. Pierre Lapointe nous a enveloppés de son univers en interprétant « Dans nos veines », tirée de son plus récent album Dix chansons démodées pour ceux qui ont le coeur abîmé, accompagné d'un quatuor à cordes. Les deux meilleures amies Ariane Roy et Lou-Adriane Cassidy ont aussi partagé la scène, l'instant d'interpréter leur succès du moment. Présentés par l'animateur de la soirée, vêtu de ses plus beaux atours westerns, Francis Degrandpré, Krystel Mongeau, Clément Jacques et Matt Lang ont fait honneur au new country québécois, enfin représenté dans le Gala principal de l'Adisq. Le rap a aussi eu droit à sa part du gâteau, avec Sarahmée et Rymz.

Parmi les victoires marquantes, notons celle de l'Album de l'année, succès populaire pour Pub Royal des Cowboys fringants, une reconnaissance méritée pour un groupe adoré du grand public. Jérôme Dupras a pris la parole, abordant l'année bouleversante qu'ils venaient de vivre et le soutien indéfectible du public à leur égard depuis les débuts du groupe, un moment plutôt touchant. Les 2Frères sont repartis avec la statuette du meilleur groupe de l'année, remis au terme d'un vote du public. Lou-Adriane Cassidy a continué son beau périple, entamé au Premier gala de l'Adisq cette semaine, en remportant le prix du Spectacle de l'année, suivi de l'Album de l'année et de Chanson de l'année pour « Dis-moi, dis-moi, dis-moi » et couronné par le prix de l'Artiste féminine de l'année. Au terme des trois galas de l'Adisq cette année, Lou-Adriane Cassidy a récolté douze des treize prix pour lesquels elle était en nomination. Pierre Lapointe a pour sa part remporté le prix de l'Artiste masculin de l'année.

Au final, il s'agissait d'un bon gala, sans doute un peu moins enlevant que celui de l'an passé, mais qui nous a permis de constater la beauté et la vivacité de notre culture musicale québécoise.

