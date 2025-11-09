Accueil
Gala de l'Adisq 2025 : Une razzia pour Lou-Adriane Cassidy, les Cowboys fringants s'illustrent aussi

Un deuxième mandat pour Pierre-Yves Roy-Desmarais.

Adisq 2025
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

C'est au lit avec Marjo que Pierre-Yves Roy-Desmarais a choisi de lancer son deuxième mandat à l'animation du Gala de l'Adisq, pour la 47e édition, après une introduction musicale entraînante avec Fredz, Billie du Page et Jay Scott. Fidèle à lui-même, l'animateur a servi un humour bon enfant et physique, accompagné d'un monologue hilarant sur les risques que prennent les artistes d'ici.

Pour l'occasion, il est revenu sur quelques pochettes d'album mémorables, sur quelques looks surprenants, avec l'aide inattendue de Jonathan Painchaud qui s'est notamment prêté au jeu, en arborant un toupet surdimensionné. C'était juste avant que l'animateur se commette en chanson avec « Tassez-vous de d'là » des Colocs, incluant le segment en wolof, sous le regard d'Élage Diouf lui-même. Ensuite, « sa douce, sa fleur », l'infatigable Marjo a pris le plancher pour célébrer ses 50 ans de chansons avec ses plus grands succès, un moment qui ne pouvait que nous faire chanter et danser. Si on pouvait tous avoir son énergie, on s'en trouverait très choyés!

Pendant la soirée, plusieurs numéros musicaux se sont succédé sur scène, nous permettant de renouer avec le travail de plusieurs artistes fort talentueux d'ici. Le duo entre Ariane Moffatt et Klô Pelgag était particulièrement enlevant et inspiré. Pierre Lapointe nous a enveloppés de son univers en interprétant « Dans nos veines », tirée de son plus récent album Dix chansons démodées pour ceux qui ont le coeur abîmé, accompagné d'un quatuor à cordes. Les deux meilleures amies Ariane Roy et Lou-Adriane Cassidy ont aussi partagé la scène, l'instant d'interpréter leur succès du moment. Présentés par l'animateur de la soirée, vêtu de ses plus beaux atours westerns, Francis Degrandpré, Krystel Mongeau, Clément Jacques et Matt Lang ont fait honneur au new country québécois, enfin représenté dans le Gala principal de l'Adisq. Le rap a aussi eu droit à sa part du gâteau, avec Sarahmée et Rymz.

Parmi les victoires marquantes, notons celle de l'Album de l'année, succès populaire pour Pub Royal des Cowboys fringants, une reconnaissance méritée pour un groupe adoré du grand public. Jérôme Dupras a pris la parole, abordant l'année bouleversante qu'ils venaient de vivre et le soutien indéfectible du public à leur égard depuis les débuts du groupe, un moment plutôt touchant. Les 2Frères sont repartis avec la statuette du meilleur groupe de l'année, remis au terme d'un vote du public. Lou-Adriane Cassidy a continué son beau périple, entamé au Premier gala de l'Adisq cette semaine, en remportant le prix du Spectacle de l'année, suivi de l'Album de l'année et de Chanson de l'année pour « Dis-moi, dis-moi, dis-moi » et couronné par le prix de l'Artiste féminine de l'année. Au terme des trois galas de l'Adisq cette année, Lou-Adriane Cassidy a récolté douze des treize prix pour lesquels elle était en nomination. Pierre Lapointe a pour sa part remporté le prix de l'Artiste masculin de l'année.

Au final, il s'agissait d'un bon gala, sans doute un peu moins enlevant que celui de l'an passé, mais qui nous a permis de constater la beauté et la vivacité de notre culture musicale québécoise.

Voyez tous les gagnants de la soirée ci-dessous.

Découvrez nos looks préférés de la soirée ici.

Gala de l'ADISQ 2025

Découvrez les gagnants ci-dessous.
Artiste féminine de l’année
Photo de Ariane Moffatt
Ariane Moffatt
Ariane Moffatt
Klô Pelgag
Gagnant -
Lou-Adriane Cassidy
Marie-Mai
Roxane Bruneau
346 votes
Artiste masculin de l’année
Photo de Aliocha Schneider
Aliocha Schneider
Aliocha Schneider
Damien Robitaille
Fredz
Jay Scott
Gagnant -
Pierre Lapointe
345 votes
Artiste autochtone de l’année
Eadsé
Gagnant -
Elisapie Isaac
Maten
Samian
Soleil Launière
311 votes
Artiste de l’année – Rayonnement international
Photo de Aliocha Schneider
Aliocha Schneider
Gagnant -
Aliocha Schneider
Elisapie Isaac
Fredz
Moonshine
Pierre Lapointe
334 votes
Auteur.e ou compositeur, compositrice de l’année
Oiseau de nuit
Ariane Roy
Dogue
Stéphane Lafleur, Mathieu Charbonneau, Nicolas Moussette, Joël Vaudreuil
Cardinal, Avec pas d'casque
Klô Pelgag
Abracadabra
Gagnant -
Lou-Adriane Cassidy, Alexandre Martel
Loup-Garou
Pierre Lapointe
Dix chansons démodées pour ceux qui ont le coeur abîmé
313 votes
Album de l’année – Succès populaire
Photo de Alex Henry Foster
Alex Henry Foster
A Measure of Shape and Sounds
Alex Henry Foster
Aliocha Schneider
Aliocha Schneider
Star Académie 2025, Artistes varié.es
Banlieue
Aswell
C'est ma vie
Guylaine Tanguay
Toutes les rues sont silencieuses
Jay Scott
Gagnant -
Pub Royal
Les Cowboys Fringants
À boire deboutte
Salebarbes
Nouvelle vie
Souldia
Le piano et le torrent
Viviane Audet
539 votes
Chanson de l’année
Photo de 2Frères
2Frères
« Notre p'tit refrain »
2Frères
« Jouer »
Ariane Moffatt
« Fake Friends »
Billie du Page
« Hymne à l'amour (Live aux Jeux Olympiques de Paris 2024) »
Céline Dion
« Le stade »
Fredz
« Woodstock »
Jay Scott
« Merci ben! »
Les Cowboys Fringants
Gagnant -
« Dis-moi, Dis-moi, Dis-moi (Radio Edit) »
Lou-Adriane Cassidy
« Une bouteille à la mer »
Roxane Bruneau
« Casser la table »
Salebarbes
339 votes
Groupe ou duo de l’année
Photo de 2Frères
2Frères
Gagnant -
2Frères
Avec pas d'casque
Bon Enfant
La Bottine Souriante
Rau_ze
323 votes
Révélation de l’année
Photo de Billie du Page
Billie du Page
Gagnant -
Billie du Page
Jeanne Côté
Krystel Mongeau
Velours velours
Virginie B.
410 votes
Spectacle de l’année
Photo de Alexandre Poulin
Alexandre Poulin
La somme des êtres aimés
Alexandre Poulin
Cardinal
Avec pas d'casque
Demain il fera beau
Fredz
Toutes les rues sont silencieuses
Jay Scott
Abracadabra
Klô Pelgag
Gagnant -
Journal d'un Loup-Garou
Lou-Adriane Cassidy
Dix chansons démodées pour ceux qui ont le coeur abîmé
Pierre Lapointe
Hélène 35
Roch Voisine
Submergé
Roxane Bruneau
Nouvelle vie
Souldia
359 votes

Salle de presse de l'ADISQ 2025

1/26
Salle de presse de l'ADISQ 2025
© Showbizz.net / Patrick Lamarche

Informations complémentaires

