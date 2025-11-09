Accueil
Découvrez les plus beaux looks de l'ADISQ 2025

Des tenues originales et des grands classiques!

ADISQ 2025
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

En ce dimanche 9 novembre avait lieu le 47e Gala de l'ADISQ en direct de la Place des Arts à Montréal et animé par Pierre-Yves Roy-Desmarais.

Un immense tapis rouge avait été déroulé pour accueillir les plus grandes stars de la musique québécoise.

Parmi celles-ci, plusieurs arboraient des tenues magnifiques, dont Lou-Adriane Cassidy, Ariane Moffat, Andréanne A. Malette, Marie-Mai, Meghan Oak, Viviane Audet et Robin-Joël Cool, Salebarbes et plusieurs autres.

Découvrez notre palmarès des plus beaux looks de la soirée ci-dessous.

Les plus belles tenues de l'ADISQ 2025

Les plus belles tenues de l'ADISQ 2025
Sur la photo : Pierre Lapointe © Showbizz.net / Patrick Lamarche

47e Gala de l'Adisq
47e Gala de l'Adisq
2025

