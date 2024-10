Révolution : Un danseur se blesse et doit quitter la compétition

Après deux rondes rythmées au talent des danseurs étoiles conjugués à une horde d'aspirants, les Face-à-face de Révolution se terminaient ce soir. Les derniers affrontements de la saison ont donné lieu à une foule de moments marquants. Or, il faut dire qu'un duel en particulier nous a maintenu en haleine toute la soirée, celui opposant deux figures innovantes de la danse de rue, à savoir J. Style et Valmont contre Rahmane Belkebiche et Sunny Boisvert.

Tout ne s'est toutefois pas déroulé comme prévu pour ce duo. Effectivement, au beau milieu de l'énergique prestation sur « Erase Away », Rahmane s'est effondré au sol, en soufflant de douleur : « J'ai l'impression que mon tendon d'Achille a lâché! »

Aussitôt, Mel Charlot a sommé la fin de la prestation, alors qu'une équipe médicale se précipitait pour aider le danseur blessé, une première sur la scène du plus grand concours de danse au Québec. L'interruption de la prestation a eu l'effet d'une bombe dans la salle des danseurs, qui ont dû prendre un pas de recul pour se remettre de leurs émotions.

Il aura fallu attendre à la fin de l'épisode pour connaître le sort du danseur étoile. Malheureusement, en raison d'une rupture du talon d'Achille, celui-ci fut contraint d'assister à l'affrontement dans un fauteuil roulant. Dans un geste de courage, Rahmane a donc confié à son collègue Sunny le soin de mener le duo à la victoire. Il n'a toutefois pas fait le poids face à la complicité de J. Style et Valmont, qui accèdent à la prochaine étape. Un affrontement inspirant, qui constitue malgré tout une triste fin de parcours pour celui que plusieurs voyaient grand favori de cette édition des étoiles.

Notons que son trio avec Cindy Mateus et Yoherlandy Garcia avait remporté les honneurs de la 3e saison, jouissant depuis d'une belle renommée dans le milieu de la danse au Québec.

D'ailleurs, l'endurance et la ténacité de Rahmane avaient également été mises à profit lors de son passage à la première saison de Sortez-moi d'ici, où il avait ravi les téléspectateurs avec une foule d'épreuves physiques et mentales éreintantes.

La semaine prochaine, une nouvelle étape fera son arrivée dans la compétition, alors que les danseurs feront face aux mystérieux défis des maîtres. Il faudra être à l'écoute pour savoir ce dont il s'agit!

Révolution est diffusé les dimanches à 19 h 30, sur les ondes de TVA.