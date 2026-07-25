Révolution reviendra-t-il cet automne?

Ce printemps, tous les visages étaient tournés du côté de la chaîne TVA, qui présentait la septième saison de la compétition de danse Révolution. Habituellement diffusée à l'automne, la production en avait surpris plus d'un en présentant plus tard qu'à l'accoutumée sa populaire émission.

Ce changement de programmation n'avait cependant pas reçu l'effet escompté au niveau des cotes d'écoute; les téléspectateurs étant naturellement moins présents devant leur télé, au retour de la belle saison. Nombreux sont ainsi les fans de l'émission qui se demandent si nous pourrions revoir de nouveaux épisodes dès septembre prochain, dans la case-horaire habituelle de Révolution.

Il faut savoir que, pour l'heure, ni la production ni la chaîne n'ont statué sur le sort réservé à la compétition. Qui plus est, au moment d'écrire ces lignes, aucune mise en candidature ni procédure d'inscription n'ont été enclenchées. Il serait ainsi plus qu'improbable que tout le processus, tournages y compris, se mette en branle pour une diffusion aussi rapide qu'en septembre prochain.

Qui plus est, la grille de programmation automnale de TVA ne laisse place à aucun doute quant aux intentions de la chaîne : la case horaire du dimanche soir sera occupée par la sixième saison de Chanteurs masqués, suivie d'une nouvelle édition de MasterChef Québec. Il nous faudra donc rester à l'affût quant à de nouvelles informations concernant Révolution, advenant une huitième saison!

D'ici là, on vous invite à (re)découvrir ce qu'Erismel, un des finalistes de la dernière saison, a fait avec son prix de 10 000$. C'est à lire ici.