Révolution : Les téléspectateurs tombent sous le charme d'un incroyable duo improbable

C'est ce dimanche que se poursuivait la compétition de danse Révolution, alors que s'amorçait la tant attendue ronde des finales. C'est avec un plaisir évident que nous avons pu assister à une édition relevée des duos improbables, qui nous procurent chaque saison des numéros renversants.

L'une des prestations les plus abouties de la soirée aura conjugué le savoir-faire de deux talentueuses entités, Sam et Sean et Yoherlandy et Yelda. Ceux-ci devaient s'immerger dans une tragédie shakespearienne, au coeur d'une famille royale déchirée par la trahison et les soupçons. Yelda a été plus qu'impressionnante en tant que reine bercée par la folie, s'attirant la sympathie de plusieurs téléspectateurs. À eux quatre, ils ont su révéler la lumière de cet univers plus sombre, en offrant un numéro d'envergure mémorable, avec une révolution de feu.

Jean-Marc Généreux s'est alors exclamé : « Même Shakespeare n'était pas prêt pour ça! » Mel Charlot et Lydia Bouchard ont acquiescé, en soulignant pour leur part l'intelligence et la beauté du propos.

Sur les réseaux sociaux, les commentaires vont d'ailleurs en ce sens, plusieurs soulignant avoir eu la chair de poule tout au long du numéro :

« Un numéro qui restera dans les grands moments de Révolution »

« Ouff, j'en avais la chair de poule, super super bon, touchant, spectaculaire ❤️❤️❤️❤️ »

« Une des chorées les plus impressionnante pour moi! Mais quelle interprétation et qu'elle SOLIDE révolution !! Wowowowow »

« Incomparable. Oui une grande intelligence dans l interprétation et de livrer un thème Shakespearien »

« Ma prestation préférée à date, époustoufflant, félicitations »

Avec une note de 96 %, ceux-ci accèdent directement (et sans surprise) à la ronde des demi-finales. Ce n'est pas la première fois que Yoherlandy et Yelda se trouvent sous les feux des projecteurs cette saison, alors que le duo multiplie les performances à couper la souffle. La semaine dernière, ceux-ci ont d'ailleurs fait les manchettes sur la scène de l'émission, en arrachant tout sur leur passage. Les détails ici.

La demi-finale de Révolution sera diffusée dimanche prochain à 19 h 30, sur les ondes de TVA.